Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/mehmet-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-enflasyondaki-yukselisin-gecici-oldugunu-1105479376.html
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirterek, "Enerji ve emtia fiyatları, kısa... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:34+0300
2026-05-04T13:34+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76caacf7506a4c669df107f9c219f6c0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 olduğunu belirtti.Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1105468873.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_970eca7b4e0aadb89f92c56964b0d476.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), enflasyon

Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'

13:34 04.05.2026
© Doğukan Keskinkılıçmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirterek, "Enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 olduğunu belirtti.
Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak, vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
EKONOMİ
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала