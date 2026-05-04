https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/mehmet-simsek-enflasyon-rakamlarini-degerlendirdi-enflasyondaki-yukselisin-gecici-oldugunu-1105479376.html
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirterek, "Enerji ve emtia fiyatları, kısa... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T13:34+0300
2026-05-04T13:34+0300
2026-05-04T13:34+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76caacf7506a4c669df107f9c219f6c0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 olduğunu belirtti.Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1105468873.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_970eca7b4e0aadb89f92c56964b0d476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), enflasyon
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), enflasyon
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu öngörüyoruz'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğini belirterek, "Enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, hizmetlerde enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 olduğunu belirtti.
Bakan Şimşek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak, vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."