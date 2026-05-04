Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. 04.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-04T10:01+0300

TÜİK 2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.TÜİK enflasyonu açıkladıTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.Aylık bazda TÜFE yüzde 4,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artış gösterdi.TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu. Mayısta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.Mart ayında enflasyon ne kadar olmuştu?Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Ekonomistlerin beklentisi neydi?AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyordu.Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

