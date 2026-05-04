Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1105468873.html
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T10:01+0300
2026-05-04T10:18+0300
ekonomi̇
tüi̇k
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
nisan
zam
ekonomist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_23405c2eb982ea73e00b6c4f027ac699.png
TÜİK 2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.TÜİK enflasyonu açıkladıTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.Aylık bazda TÜFE yüzde 4,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artış gösterdi.TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu. Mayısta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.Mart ayında enflasyon ne kadar olmuştu?Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.Ekonomistlerin beklentisi neydi?AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyordu.Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/nisan-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1104736910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_13:0:1378:1024_1920x0_80_0_0_799e78983aa39e75b1d2a3ea2d39b154.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüi̇k, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, nisan, zam, ekonomist, ekonomi
tüi̇k, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, nisan, zam, ekonomist, ekonomi

Nisan ayı enflasyonu açıklandı

10:01 04.05.2026 (güncellendi: 10:18 04.05.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturmutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
TÜİK 2026 yılının nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyonu açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 4,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artış gösterdi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,37 yükseliş kaydetti.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 10,99, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 28,59 artış oldu.
Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu. Mayısta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.

Mart ayında enflasyon ne kadar olmuştu?

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 olmuştu.
kira artış oranı düşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2026
EKONOMİ
Nisan ayı kira zam oranı belli oldu
3 Nisan, 10:09

Ekonomistlerin beklentisi neydi?

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.
Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала