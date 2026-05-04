İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Gaziantep'te 20 dakikada metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştü
Yoğun yağış ve 'süper hücre' fırtınasının etkili olduğu Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğü... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T00:23+0300
00:20 04.05.2026 (güncellendi: 00:23 04.05.2026)
Yoğun yağış ve 'süper hücre' fırtınasının etkili olduğu Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğü bilgisini paylaştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 550 personel ve 180 araçla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Metrekareye kısa sürede yaklaşık 60 kilograma yakın yağış düştüğü aktarılan açıklamada, Alleben Deresi'nde taşkınların meydana geldiği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde metrekareye 60 kilograma yakın bir yağış aldık. Dolayısıyla bu yağışın verdiği etkiyle bazı ulaşım akslarımızda tıkanmalar oldu. Yer yer sel baskınları oldu. Biz sabah itibarıyla aldığımız meteorolojik verilerle teyakkuz halindeydik" ifadelerini kullandı.
Cihan, yetkililerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kriz merkezinde süreci takip ettiklerini kaydetti.
Yetkililer bu yoğunlukta bir yağışın şehirde daha önce kayıtlara geçmediğini belirtti.
