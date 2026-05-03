Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına: Bir can kaybı ve çok sayıda yaralı var, 39 okulda eğitime ara verildi
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış ve 'süper hücre' fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor. Şanlıurfa Valiliği, fırtınada 1 kişi hayatını kaybettiğini... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T21:51+0300
21:30 03.05.2026 (güncellendi: 21:51 03.05.2026)
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağış ve 'süper hücre' fırtınası yaşamı olumsuz etkiliyor. Şanlıurfa Valiliği, fırtınada 1 kişi hayatını kaybettiğini, toplamda 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Gaziantep'te ise' fırtına kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. Kentte hasar gören 39 okulda eğitime yarın ara verilecek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran 'süper hücre fırtınası' dolu, hortum ve şiddetli sağanağı beraberinde getirerek bölgede büyük çaplı bir yıkıma neden oldu. Gaziantep genelinde sokaklar ve alt geçitler kısa sürede suyla dolarak göle döndü, fırtınanın şiddetiyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü ve dereler taştı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir binanın çatısından kopan güneş panelinin seyir halindeki bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Nur Çakmak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Şanlıurfa Valiliği: 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Birecik’te meydana gelen fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Viranşehir’de ise 11 kişi hafif şekilde yaralandı.
Birecik Köprüsü üzerinde bir kamyonet devrilirken, rüzgarın etkisiyle bir caminin minaresi yıkıldı. Kentte oluşan hortum ve sel suları çok sayıda araçta ciddi hasar bıraktı.
Gaziantep'te 39 okulda eğitime yarın ara verilecek
Gaziantep Valiliği'nin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden bu okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır.