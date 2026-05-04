Gaziantep'in 4 ilçesinde eğitime ara verildi
21:23 04.05.2026 (güncellendi: 21:25 04.05.2026)
Gaziantep'te pazar günü etkisini artıran olumsuz hava koşulları sonrası bir kez daha eğitime ara veriliyor. Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitim yapılamayacak.
Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs 2026’da meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve sel felaketinin ardından eğitim öğretime dair alınan yeni kararı duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki 61 okulda mühendisler tarafından teknik inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemeler sonucunda hasar tespit edilen okulların bir kısmında tadilat çalışmalarının tamamlandığı ve binaların eğitime hazır hale getirildiği bildirildi.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde fiziki durumu uygun olmayan bazı okulların geçici süreyle başka binalara taşınmasına, bazılarında ise tadilat sürecinin devam etmesine karar verildi. Bu kapsamda 23 okulda 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 2 gün ve 1 okulda ise 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.