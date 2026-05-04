Bakan Göktaş duyurdu: Gaziantep için 50 milyon liralık kaynak aktarıldı
Gaziantep'i vuran 'süper hücre' afeti sonrası kentte meydana gelen yıkım halinin telafisi için 50 milyon liralık kaynak Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve... 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T17:31+0300
Gaziantep'i vuran 'süper hücre' afeti sonrası kentte meydana gelen yıkım halinin telafisi için 50 milyon liralık kaynak Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarıldı. Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen 'süper hücre' olarak adlandırılan doğal afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) 50 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.
Göktaş, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak felaketin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Açıklamasında geçmiş olsun dileklerini de ileten Göktaş şunları kaydetti:
Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 50 milyon lira kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.