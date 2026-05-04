Emekliler ne kadar zam alacak? 4 aylık oran netleşti
2026-05-04T10:24+0300
10:24 04.05.2026 (güncellendi: 10:25 04.05.2026)
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranında dördüncü veri açıklandı. TÜİK’in nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 oldu.
Emekli zam oranı 2026 için kritik veriler açıklanmaya devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verisi, milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam hesabında belirleyici oldu.
Aylık enflasyon yüzde 4,18 oldu
TÜİK verilerine göre, Nisan ayı enflasyonu aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti.
Aylık enflasyon verileri, emeklilerin alacağı zam oranının hesaplanmasında doğrudan etkili oluyor.
4 aylık zam oranı yüzde 14,64
Açıklanan verilerle birlikte emeklilerin hak ettiği kümülatif zam oranı da netleşti:
📌 Ocak: Yüzde 4,84
📌 Şubat: Yüzde 2,96
📌 Mart: Yüzde 1,94
📌 Nisan: Yüzde 4,18
Bu hesaplamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık toplam zam oranı yüzde 14,64 oldu.
Nihai zam için 2 veri kaldı
Emekliler yılda iki kez zam alıyor ve bu zamlar Ocak-Haziran ile Temmuz-Aralık dönemlerindeki enflasyon verilerine göre belirleniyor.
Bu kapsamda, kesin zam oranının belirlenmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.