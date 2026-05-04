Astronomi dünyasında şaşırtan keşif: Çifte güneşli 27 yeni gezegen adayı keşfedildi
Bilim insanları, iki yıldızın etrafında dönen ve Star Wars evrenindeki Tatooine’e benzer 27 gezegen adayı belirledi. 04.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-04T11:07+0300
bilim, gezegen, nasa, monthly notices of the royal astronomical society, luke skywalker
11:07 04.05.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Bilim insanları, iki yıldızın etrafında dönen ve Star Wars evrenindeki Tatooine’e benzer 27 gezegen adayı belirledi.
Astronomlar, iki yıldızın etrafında dönen ve “çift yıldızlı sistem gezegenleri” olarak bilinen 27 yeni potansiyel gezegen tespit etti.
Bugüne kadar yalnızca yaklaşık 18 iki yıldızın etrafında dönen (circumbinary) gezegen doğrulanmıştı. Buna karşılık, tek yıldız etrafında dönen, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine benzer, 6 binden fazla gezegen keşfedilmiş durumda.
Araştırma, popüler kültürde Star Wars evreninde yer alan ve Luke Skywalker’ın memleketi olan Tatooine’i anımsatan gezegenleri yeniden gündeme taşıdı. Çift güneşli bir gökyüzü fikri, bilimsel olarak da giderek daha somut hale geliyor.
Araştırmanın yazarı Ben Montet, bu tür gezegenlerin anlaşılmasının zor olduğunu ancak Tatooine örneğinin insanların zihninde somut bir görüntü oluşturduğunu belirtti. Evrendeki yıldızların yarısından fazlasının ikili veya çoklu sistemlerde bulunduğu düşünüldüğünde, bu tür gezegenlerin sanılandan daha yaygın olabileceği ifade edildi.

Keşif için yeni geliştirilen yöntemler kullanıldı

Bilim insanları daha önce bu tür gezegenleri, yıldızların önünden geçerken yarattıkları ışık azalmasını inceleyerek tespit ediyordu. Ancak bu yöntem yalnızca belirli hizalanmalarda çalışıyor.
Bu araştırmada ise farklı bir teknik kullanıldı: Yıldızların birbirleri etrafında dönerken oluşturduğu küçük “salınımlar” incelendi. Araştırmanın başyazarı Margo Thornton, bu yöntemle yıldız sistemlerindeki düzensizliklerin üçüncü bir gökcisminin varlığına işaret edebileceğini söyledi.
Bin 590 yıldız sistemi üzerinde yapılan incelemede, 36 sistemde bu tür anormallikler tespit edildi. Bunların 27’sinin gezegen kütlesinde olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin sonuç için ek gözlemler gerekiyor.

Gezegendeki koşullar 'aşırı' olabilir

Bilim insanlarına göre bu gezegenlerdeki koşullar oldukça ekstrem olabilir. Ancak bazı durumlarda, iki yıldızın arasında “yaşanabilir bölge” olarak adlandırılan uygun sıcaklık aralıklarının oluşabileceği belirtiliyor.
Araştırmada kullanılan veriler, NASA’nın 2018’de fırlattığı Transiting Exoplanet Survey Satellite (Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu) tarafından sağlandı.
Araştırmaya dahil olmayan astrofizikçi Sara Webb ise geliştirilen yöntemin gelecekte daha fazla gezegen keşfine kapı aralayabileceğini söyledi.
Çalışma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de (Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirileri) yayımlandı.
