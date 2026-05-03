İdam edilen kraliçe Anne Boleyn, Holbein portresindeki ‘gizemli figür’ olabilir
Tarihin en çok konuşulan kraliçelerinden biri olan Anne Boleyn’in kimliğiyle ilgili yeni bir tartışma gündemde. Yapay zeka analizleri, Hans Holbein’e atfedilen... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T16:51+0300
İngiltere tarihinin en trajik figürlerinden biri olan Anne Boleyn, yeniden tarihsel bir tartışmanın merkezinde.Rönesans ustası Hans Holbein tarafından yapılan iki küçük eskiz üzerine yürütülen yeni bir araştırma, yüzyıllardır yanlış bilinen bir kimliklendirmeyi gündeme taşıdı.Araştırmacılara göre, uzun süredir Anne Boleyn’e ait olduğu düşünülen ‘Windsor eskizi’ adlı portre aslında onun annesi Elizabeth Howard’a ait olabilir. Buna karşılık, yukarıdaki fotoğrafta görülen ‘kimliği bilinmeyen kadın’ olarak kataloglanan çizimin ise Anne Boleyn’i temsil etme ihtimali bulunuyor.Yapay zeka destekli analizBradford Üniversitesi’nden araştırmacılar, Holbein’e ait 80’den fazla eseri yapay zeka tabanlı bir modelle karşılaştırdı. Çalışma, 18. yüzyılda yapılan yanlış etiketlemelerin bu karışıklığın temel nedeni olabileceğini öne sürüyor. Bu durum, Holbein’in eserleri üzerindeki kimlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.Araştırmacılar, ‘Windsor eskizi’ndeki kadının açık tenli ve kızıl saçlı tasvir edilmesinin, Anne Boleyn’e dair tarihsel betimlemelerle tam olarak örtüşmediğini de belirtiyor.Tarihi etkileyen bir figürAnne Boleyn, İngiltere Kralı 8. Henry’nin ikinci eşi olarak Tudor döneminin en önemli siyasi figürlerinden biri olmuştu. Boşanma krizi ve İngiltere’nin Roma Katolik Kilisesi’nden ayrılmasına giden süreçte kritik rol oynayan Boleyn, 1536 yılında idam edilmişti.Holbein’in saray portreleri ise Tudor döneminin en önemli görsel belgeleri arasında kabul ediliyor.Tartışma büyüyorAraştırmacılar, bulguların kesin bir kimlik tespiti olmadığını, ancak Holbein koleksiyonunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.İngiliz Kraliyet Koleksiyonu temsilcileri ise yeni araştırmalara açık olduklarını ve tartışmanın devam etmesini desteklediklerini açıkladı.Sonuç olarak, yüzyıllardır ‘kimdi?’ sorusuyla anılan bu küçük çizim, tarihin en tartışmalı kraliçelerinden biri olan Anne Boleyn’e dair yeni bir kimlik ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
16:51 03.05.2026
