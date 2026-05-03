https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/rus-vekil-kiev-odessa-trajedisinin-sorumlularini-israrla-gizliyor-1105448948.html

Rus vekil: Kiev, Odessa trajedisinin sorumlularını ‘ısrarla gizliyor’

Rus vekil: Kiev, Odessa trajedisinin sorumlularını ‘ısrarla gizliyor’

Sputnik Türkiye

Rus vekil Mihail Şeremet, 2014'te Odessa'daki Sendikalar Evi'nde yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedinin sorumlusunun Kiev rejimi olduğunu... 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T00:04+0300

2026-05-03T00:04+0300

2026-05-03T00:04+0300

dünya

mihail şeremet

rusya devlet duması

kiev

odessa

batı

trajedi

nazizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083393357_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_d4bffdc5d146cb3de361f0221bfdc736.jpg

Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte 2014'teki ölümcül Odessa olaylarının "doğrudan organizatörünün" Kiev rejimi olduğunu, bu nedenle faillerin kasten gizlendiğini ifade etti.Şeremet, trajedinin "doğrudan organizatörünün" Kiev rejimi olduğunu belirterek, "Bu kanlı olayların arkasında kendileri olduğu için insanlık dışı suçun sorumlularını gizlemeye devam ediyorlar. Ancak zamanaşımı olmayan bu suçlar için sorumluluğu bulunan herkes er ya da geç bulunacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır" dedi.Açıklamalarını bir çağrıyla sürdüren Şeremet, Ukrayna'nın "Nazi rejiminden kurtarılmasının" ardından Odessa'ya "modern Nazizmin kurbanları" anısına bir anıt dikilmesini önerdi. Şeremet'e göre bu anıt, “suçlu Batı’nın ve işbirlikçi Kiev’in Ukrayna’yı bir ölüm fabrikasına dönüştürme girişimini” tüm dünyaya gösterecek bir sembol olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/zaharova-operasyonun-hedeflerine-ulasmasi-odessa-trajedisinin-kurbanlari-icin-adaletin-garantisi-1105438437.html

kiev

odessa

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail şeremet, rusya devlet duması, kiev, odessa, batı, trajedi, nazizm