Rus vekil: Kiev, Odessa trajedisinin sorumlularını ‘ısrarla gizliyor’
Rus vekil Mihail Şeremet, 2014'te Odessa'daki Sendikalar Evi'nde yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedinin sorumlusunun Kiev rejimi olduğunu... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
00:04 03.05.2026
© Sputnik / Алексей ДаничевOdessa Sendika Evi katliamı yıldönümü
Rus vekil Mihail Şeremet, 2014'te Odessa'daki Sendikalar Evi'nde yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan trajedinin sorumlusunun Kiev rejimi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e verdiği demeçte 2014'teki ölümcül Odessa olaylarının "doğrudan organizatörünün" Kiev rejimi olduğunu, bu nedenle faillerin kasten gizlendiğini ifade etti.
Şeremet, trajedinin "doğrudan organizatörünün" Kiev rejimi olduğunu belirterek, "Bu kanlı olayların arkasında kendileri olduğu için insanlık dışı suçun sorumlularını gizlemeye devam ediyorlar. Ancak zamanaşımı olmayan bu suçlar için sorumluluğu bulunan herkes er ya da geç bulunacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır" dedi.
Açıklamalarını bir çağrıyla sürdüren Şeremet, Ukrayna'nın "Nazi rejiminden kurtarılmasının" ardından Odessa'ya "modern Nazizmin kurbanları" anısına bir anıt dikilmesini önerdi. Şeremet'e göre bu anıt, “suçlu Batı’nın ve işbirlikçi Kiev’in Ukrayna’yı bir ölüm fabrikasına dönüştürme girişimini” tüm dünyaya gösterecek bir sembol olacak.
