Zaharova: Operasyonun hedeflerine ulaşması, Odessa trajedisinin kurbanları için adaletin garantisi olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Mayıs 2014'te Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Odessa'daki Sendika Evi'ni ateşe vermesi sonucu hayatını...
2026-05-02T10:15+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 2 Mayıs 2014'te Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Odessa'daki Sendika Evi’ni ateşe vermesi sonucu hayatını kaybedenlerin adaletinin, özel askeri operasyonun hedeflerinin tamamlanmasıyla garanti altına alınacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 48 kişinin yanarak can verdiği Odessa trajedisinin 12. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.
Zaharova, “Özel askeri operasyonun hedeflerinin ve görevlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, Odessa Sendika Evi’nde hunharca işlenen suçun kurbanları için adaleti garanti altına almış olacak" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı Sağ Sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Eski Devlet Başkanı Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermemiş ve o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.