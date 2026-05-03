https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tarafindan-kullanilan-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1105454607.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T12:43+0300

2026-05-03T12:43+0300

2026-05-03T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

özel askeri harekat

himars

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104640956_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_6dc3ffc58cf2affc15d4cfc1d8c2c65b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, ayrıca 147 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet güdümlü hava bombası, bir Amerikan yapımı HIMARS füzesi ve 740 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rus-ordusu-2-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1105309884.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, himars, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)