https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetleri-tarafindan-kullanilan-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1105454607.html
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-03T12:43+0300
2026-05-03T12:43+0300
2026-05-03T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
himars
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104640956_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_6dc3ffc58cf2affc15d4cfc1d8c2c65b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, ayrıca 147 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet güdümlü hava bombası, bir Amerikan yapımı HIMARS füzesi ve 740 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260427/rus-ordusu-2-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1105309884.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104640956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_110125fd15839b6ae26d8a7ee36a5e47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, himars, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, himars, kayıp, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 19 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, ayrıca 147 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet güdümlü hava bombası, bir Amerikan yapımı HIMARS füzesi ve 740 uçak tipi İHA önledi.