Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Sumi Bölgesi’nde diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim biriminde... 27.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-27T14:11+0300
2026-04-27T14:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
sumi bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Taratutino ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki İlyiçovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.145 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 143 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 114 uçak tipi İHA’sını engelledi.
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
sumi bölgesi
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı

14:11 27.04.2026
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2026
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Sumi Bölgesi’nde diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Taratutino ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki İlyiçovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.145 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 143 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 114 uçak tipi İHA’sını engelledi.
