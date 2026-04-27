Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı

Rus ordusu 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Sumi Bölgesi'nde diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde olmak üzere iki yerleşim biriminde... 27.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-27T14:11+0300

2026-04-27T14:11+0300

2026-04-27T14:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

sumi bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’nin Taratutino ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki İlyiçovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.145 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 143 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 114 uçak tipi İHA’sını engelledi.

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

sumi bölgesi

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, sumi bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat