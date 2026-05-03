https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/fasta-tatbikat-sirasinda-2-abd-askeri-kayboldu-arama-calismalari-suruyor-1105459904.html

Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Fas’ta düzenlenen 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatına katılan 2 ABD askeri kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları kara, hava ve deniz unsurlarıyla sürdürülüyor. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-03T19:27+0300

2026-05-03T19:27+0300

2026-05-03T19:27+0300

dünya

abd

fas

abd afrika komutanlığı (africom)

tatbikat

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142279_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_86ced9855aa4952164055078ad460267.jpg

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğu belirtildi.ABD ve Fas unsurlarının yanı sıra tatbikata katılan diğer ekiplerin de dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinde kara, hava ve deniz unsurlarının kullanıldığı kaydedildi.Açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.Fas ve ABD, 2 Ekim 2020'de dönemin ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Rabat ziyareti sırasında 10 yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.İki ülke, söz konusu anlaşma kapsamında 'Afrika Aslanı (African Lion)' başta olmak üzere düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260503/israil-maliye-bakani-filistine-ait-5-milyar-dolarlik-vergiyi-alikoyduklarini-soyledi-1105459024.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fas, abd afrika komutanlığı (africom), tatbikat, kayıp