İsrail Maliye Bakanı, Filistin’e ait 5 milyar dolarlık vergiyi alıkoyduklarını söyledi

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in, Filistin yönetimine ait yaklaşık 5 milyar dolarlık vergi gelirini alıkoymakla övündüğü belirtildi. 03.05.2026, Sputnik Türkiye

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinden yaklaşık 14 milyar şekelin (yaklaşık 4.75 milyar dolar) İsrail hazinesinde tutulduğunu belirtti.Haberde, Filistin yönetiminin İsrail'in siyasi kararları nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında olduğu ve söz konusu uygulamanın işgal altında bulunan Batı Şeria'daki ekonomik durumu daha da ağırlaştırdığı ifade edildi.Vergi gelirleri artmaya devam ediyorAlıkonulan vergi gelirlerinin her ay artmaya devam ettiği, Filistin yönetiminin ise yaklaşık üç yıldır süren mali kriz nedeniyle yeni kemer sıkma önlemleri almak zorunda kaldığı ifade edilen haberde, İsrail ordusu Merkez Bölge Komutanı'nın söz konusu politikanın "Batı Şeria'da güvenlik risklerini artırabileceği" uyarısında bulunduğu, ancak Smotrich'in uygulamayı sürdürdüğü belirtildi.Filistin vergi fonları

