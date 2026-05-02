Ukrayna ve Donbass'ta operasyon sürüyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Sumi Bölgesi'nde Miropolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T12:40+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyon bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler kararlı ve aktif eylemler sonucu Sumi Bölgesi'nde Miropolye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.195 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 17 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri-sanayi tesisini, askeri havaalanlarını ve liman altyapı tesislerini, ayrıca 152 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 adet HIMARS füzesi ve 505 uçak tipi İHA önledi.
