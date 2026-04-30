‘Rus ordusu Nikolayev’de insansız hücum botu üretilen tersaneyi vurdu’

Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun, İngiliz askerlerin gözetiminde insansız deniz... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-30T20:57+0300

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiliz askeri personelin gözetiminde, insansız deniz araçlarının üretildiği ve silahlandırıldığı Nikolayev’deki “Okean” tersanesine saldırı düzenlediğini, patlamanın kent genelinde hissedildiğini belirtti.İnsansız botların aynı zamanda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırılarda da kullanıldığı bilgisini paylaşan Lebedev, “Mühimmat doğrudan atölyeye isabet etti. Patlamanın şiddeti çok uzaklardan bile duyuldu, sarsıntı on kilometreden fazla mesafede hissedildi" dedi. Lebedev ayrıca, söz konusu tesiste Ukrayna askerlerine insansız botların kullanımı konusunda eğitim verildiğini de ekledi.

