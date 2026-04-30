UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘Rus ordusu Nikolayev’de insansız hücum botu üretilen tersaneyi vurdu’
‘Rus ordusu Nikolayev’de insansız hücum botu üretilen tersaneyi vurdu’
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun, İngiliz askerlerin gözetiminde insansız deniz... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T20:57+0300
2026-04-30T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey lebedev
ukrayna
nikolayev
kiev
rusya
rus ordusu
tersane
saldırı
insansız deniz aracı
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiliz askeri personelin gözetiminde, insansız deniz araçlarının üretildiği ve silahlandırıldığı Nikolayev’deki “Okean” tersanesine saldırı düzenlediğini, patlamanın kent genelinde hissedildiğini belirtti.İnsansız botların aynı zamanda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırılarda da kullanıldığı bilgisini paylaşan Lebedev, “Mühimmat doğrudan atölyeye isabet etti. Patlamanın şiddeti çok uzaklardan bile duyuldu, sarsıntı on kilometreden fazla mesafede hissedildi" dedi. Lebedev ayrıca, söz konusu tesiste Ukrayna askerlerine insansız botların kullanımı konusunda eğitim verildiğini de ekledi.
ukrayna
nikolayev
kiev
rusya
sergey lebedev, ukrayna, nikolayev, kiev, rusya, rus ordusu, tersane, saldırı, insansız deniz aracı
sergey lebedev, ukrayna, nikolayev, kiev, rusya, rus ordusu, tersane, saldırı, insansız deniz aracı

‘Rus ordusu Nikolayev’de insansız hücum botu üretilen tersaneyi vurdu’

20:57 30.04.2026
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun, İngiliz askerlerin gözetiminde insansız deniz araçlarının üretildiği ve silahlandırıldığı Nikolayev’deki “Okean” tersanesine saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiliz askeri personelin gözetiminde, insansız deniz araçlarının üretildiği ve silahlandırıldığı Nikolayev’deki “Okean” tersanesine saldırı düzenlediğini, patlamanın kent genelinde hissedildiğini belirtti.
İnsansız botların aynı zamanda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırılarda da kullanıldığı bilgisini paylaşan Lebedev, “Mühimmat doğrudan atölyeye isabet etti. Patlamanın şiddeti çok uzaklardan bile duyuldu, sarsıntı on kilometreden fazla mesafede hissedildi" dedi.
Lebedev ayrıca, söz konusu tesiste Ukrayna askerlerine insansız botların kullanımı konusunda eğitim verildiğini de ekledi.
UKRAYNA KRİZİ
