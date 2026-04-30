https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/rus-ordusu-nikolayevde-insansiz-hucum-botu-uretilen-tersaneyi-vurdu-1105407596.html
‘Rus ordusu Nikolayev’de insansız hücum botu üretilen tersaneyi vurdu’
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı direniş hareketenin koordinatörü Lebedev, Rus ordusunun, İngiliz askerlerin gözetiminde insansız deniz... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T20:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
sergey lebedev
ukrayna
nikolayev
kiev
rusya
rus ordusu
tersane
saldırı
insansız deniz aracı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104209/29/1042092974_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ca306f46db01d96d582678d9ed87825.jpg
ukrayna
nikolayev
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104209/29/1042092974_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_dbe8d7f77467d84eef3648d879fe68d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İngiliz askeri personelin gözetiminde, insansız deniz araçlarının üretildiği ve silahlandırıldığı Nikolayev’deki “Okean” tersanesine saldırı düzenlediğini, patlamanın kent genelinde hissedildiğini belirtti.
İnsansız botların aynı zamanda Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırılarda da kullanıldığı bilgisini paylaşan Lebedev, “Mühimmat doğrudan atölyeye isabet etti. Patlamanın şiddeti çok uzaklardan bile duyuldu, sarsıntı on kilometreden fazla mesafede hissedildi" dedi.
Lebedev ayrıca, söz konusu tesiste Ukrayna askerlerine insansız botların kullanımı konusunda eğitim verildiğini de ekledi.