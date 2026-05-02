Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/turkiyede-dogan-ilk-zurafa-yavrusunun-ismi-belli-oldu-1105440654.html
Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusunun ismi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de dünyaya gelen ilk zürafa yavrusunun adı Çınar oldu. 02.05.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105440970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc1722374d55556f14d81f0f758cbd9c.jpg
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/02/1105440970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d650e7f38fd4803b8da626e511bf157f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:19 02.05.2026
© Adsız GünebakanZürafa Çınar
Zürafa Çınar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
© Adsız Günebakan
Abone ol
Türkiye'de dünyaya gelen ilk zürafa yavrusunun adı Çınar oldu.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen zürafa yavrusuna, yapılan anket sonucunda "Çınar" ismi verildi. Çınar, Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu. 14 Şubat'ta doğan yavrunun babası 'Şakir' geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti.
© Adsız GünebakanZürafa Çınar
Zürafa Çınar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Zürafa Çınar
© Adsız Günebakan

İsmini ankete katılanlar koydu

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından anket yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, zürafa yavrusunun isminin anket sonucunda "Çınar" olarak belirlendiğini kaydetti.
© Adsız GünebakanZürafa Çınar
Zürafa Çınar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2026
Zürafa Çınar
© Adsız Günebakan

Babası Şakir hayatını kaybetmişti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirterek "Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Selvi’nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu." diye konuştu.
Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Büyük ilgi görüyor

Okan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirterek "Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала