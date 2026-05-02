Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusunun ismi belli oldu

Türkiye'de dünyaya gelen ilk zürafa yavrusunun adı Çınar oldu. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen zürafa yavrusuna, yapılan anket sonucunda "Çınar" ismi verildi. Çınar, Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu. 14 Şubat'ta doğan yavrunun babası 'Şakir' geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. İsmini ankete katılanlar koyduTürkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından anket yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, zürafa yavrusunun isminin anket sonucunda "Çınar" olarak belirlendiğini kaydetti.Babası Şakir hayatını kaybetmiştiGaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirterek "Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Selvi’nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu." diye konuştu.Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.Büyük ilgi görüyorOkan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirterek "Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/gaziantep-dogal-yasam-parkinin-en-eski-misafirlerindendi-zurafa-sakir-hayatini-kaybetti-1101716549.html

