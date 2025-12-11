Türkiye
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın en eski misafirlerindendi: Zürafa 'Şakir' hayatını kaybetti
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın en eski misafirlerindendi: Zürafa 'Şakir' hayatını kaybetti
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın simgelerinden olan zürafa 'Şakir' hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Şakir'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 24 yıldır hayatını sürdüren Şakir isimli zürafa hayatını kaybetti. 32 yaşındaki zürafanın, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı. 32 yaşında hayatını kaybetti2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden parka getirilen ve uzun yıllar kentin sevilen hayvanları arasında yer alan Şakir'in, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldüğü duyuruldu. Zürafaların doğal yaşamda ortalama 17-18 yıl yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:"Şakir oldukça ileri bir yaşa ulaşmış, son dönemlerinde ise veteriner hekimlerimizin özel bakım ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmüştür. Hareket kabiliyeti yaşlılığa bağlı olarak azalmış olsa da ekibimiz tüm destek uygulamalarını büyük bir özenle yürütmüştür."Kentin hafızasında özel bir yeri vardıŞakir'in uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesinin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımları sayesinde mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, "Kentimizin hafızasında özel bir yeri olan Şakir'in kaybı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesini derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 24 yıldır hayatını sürdüren Şakir isimli zürafa hayatını kaybetti. 32 yaşındaki zürafanın, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

32 yaşında hayatını kaybetti

2001 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nden parka getirilen ve uzun yıllar kentin sevilen hayvanları arasında yer alan Şakir'in, ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 32 yaşında öldüğü duyuruldu. Zürafaların doğal yaşamda ortalama 17-18 yıl yaşadığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şakir oldukça ileri bir yaşa ulaşmış, son dönemlerinde ise veteriner hekimlerimizin özel bakım ve tedavi süreçleri titizlikle sürdürülmüştür. Hareket kabiliyeti yaşlılığa bağlı olarak azalmış olsa da ekibimiz tüm destek uygulamalarını büyük bir özenle yürütmüştür."

Kentin hafızasında özel bir yeri vardı

Şakir'in uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesinin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın uzman veteriner kadrosunun bilimsel yaklaşımı, düzenli kontrolleri ve özverili bakımları sayesinde mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, "Kentimizin hafızasında özel bir yeri olan Şakir'in kaybı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ailesini derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.
