https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/trumpin-kurtarma-plani-sonucsuz-kaldi-havayolu-sirketi-34-yil-sonra-iflas-etti-ucuslar-durduruldu-1105442373.html
Trump’ın kurtarma planı sonuçsuz kaldı: Havayolu şirketi 34 yıl sonra iflas etti, uçuşlar durduruldu
Trump’ın kurtarma planı sonuçsuz kaldı: Havayolu şirketi 34 yıl sonra iflas etti, uçuşlar durduruldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika müdahalesi de yeterli olmadı. Düşük maliyetli hava yolu Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini...
2026-05-02T12:59+0300
2026-05-02T12:59+0300
2026-05-02T12:59+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c312d7220ce39507133276e90a340f5f.jpg
ABD’de uygun fiyatlı uçuş modeliyle tanınan Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği ve müşteri hizmetlerinin devre dışı bırakıldığı belirtilerek, operasyonların “derhal yürürlüğe giren planlı bir tasfiye süreciyle” sonlandırıldığı ifade edildi.İflas kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi kurtarmaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından geldi. Trump yönetimi, vergi mükellefleri tarafından finanse edilecek bir devralma planı üzerinde çalışmış ve şirkete “son teklif” sunmuştu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.Pandemi sonrası iki kez iflas eşiğindeydiŞirketin mali sorunları uzun süredir devam ediyordu. Spirit Airlines, Kovid-19 pandemisi sonrası artan maliyetler ve büyüyen borç yükü nedeniyle ciddi finansal baskı altına girmişti. 2020’den bu yana 2,5 milyar dolardan fazla zarar eden şirket, 2024 ve 2025 yıllarında iki kez iflas korumasına başvurmuştu.Mahkeme kayıtlarına göre şirketin borcu 8 milyar doların üzerine çıkarken, artan yakıt fiyatları ve talepteki dalgalanmalar da krizi derinleştirdi. Özellikle İran’daki gelişmelerin ardından yükselen jet yakıtı maliyetleri, şirketin operasyonlarını daha da zorlaştırdı.Yaklaşık 17 bin çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, sektör temsilcileri Spirit’in kapanmasının rekabeti azaltabileceği ve uçak bileti fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.Şirket, yolculara bilet ücretlerinin iade edileceğini duyururken, başka hava yolu firmalarına yönlendirme yapılmayacağını bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098941102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_50017098eaef30ed9fc1f6c74ddd6d62.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, spirit, iflas
Trump’ın kurtarma planı sonuçsuz kaldı: Havayolu şirketi 34 yıl sonra iflas etti, uçuşlar durduruldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın son dakika müdahalesi de yeterli olmadı. Düşük maliyetli hava yolu Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
ABD’de uygun fiyatlı uçuş modeliyle tanınan Spirit Airlines, 34 yılın ardından faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği ve müşteri hizmetlerinin devre dışı bırakıldığı belirtilerek, operasyonların “derhal yürürlüğe giren planlı bir tasfiye süreciyle” sonlandırıldığı ifade edildi.
İflas kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketi kurtarmaya yönelik girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından geldi. Trump yönetimi, vergi mükellefleri tarafından finanse edilecek bir devralma planı üzerinde çalışmış ve şirkete “son teklif” sunmuştu. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
Pandemi sonrası iki kez iflas eşiğindeydi
Şirketin mali sorunları uzun süredir devam ediyordu. Spirit Airlines, Kovid-19 pandemisi sonrası artan maliyetler ve büyüyen borç yükü nedeniyle ciddi finansal baskı altına girmişti. 2020’den bu yana 2,5 milyar dolardan fazla zarar eden şirket, 2024 ve 2025 yıllarında iki kez iflas korumasına başvurmuştu.
Mahkeme kayıtlarına göre şirketin borcu 8 milyar doların üzerine çıkarken, artan yakıt fiyatları ve talepteki dalgalanmalar da krizi derinleştirdi. Özellikle İran’daki gelişmelerin ardından yükselen jet yakıtı maliyetleri, şirketin operasyonlarını daha da zorlaştırdı.
Yaklaşık 17 bin çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, sektör temsilcileri Spirit’in kapanmasının rekabeti azaltabileceği ve uçak bileti fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.
Şirket, yolculara bilet ücretlerinin iade edileceğini duyururken, başka hava yolu firmalarına yönlendirme yapılmayacağını bildirdi.