Trump: Küba, İran'dan dönen devasa uçak gemimizi görür görmez teslim olmalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın toparlanmasının 25 yıl süreceğini savundu. Trump, İran'da 'rejim değişikliği' yaşandığını iddia ederek Abraham Lincoln uçak... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne İran’la aktif çatışmaların sona erdiğini bildiren mektup göndermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Trump, İran'ın söz konusu savaşın ardından toparlanmasının 25 yıl alacağını iddia etti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:'Gerçek bir rejim değişikliğiydi'Ayrıca Trump, İran'da bulunan bazı liderlerin öldürülmesine atıf yaparak, ölen liderlerle İran'da bir 'rejim değişikliği' gerçekleştiğini savundu:'Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdiğimde teslim olacaklar'Açıklamasında ABD'nin İran'dan 'erken' ayrılmayacağını ifade eden Trump, Abraham Lincoln uçak gemisini İran'a gönderdiğinde 'teslim olacaklarını' söyledi̇:'İran'la işimiz bittikten sonra Küba'yla da ilgileneceğiz'Trump, daha önceki söylemlerini yineleyerek İran'ın ardından sırada Küba'nın olduğunu ve 'İran'dan dönen uçak gemisini gören Küba'nın teslim olması gerektiğini' ifade etti:'İki hafta içinde Çin'e çok önemli bir gezi yapacağım'Son olarak Trump, 30 Ekim'de yapılması planlanan ve daha sonra iptal edilen Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesiyle ilgili olarak, "İki hafta içinde Çin'e çok önemli bir gezi yapacağım" ifadelerini kullandı.

