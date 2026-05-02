Trump: Küba, İran'dan dönen devasa uçak gemimizi görür görmez teslim olmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın toparlanmasının 25 yıl süreceğini savundu. Trump, İran'da 'rejim değişikliği' yaşandığını iddia ederek Abraham Lincoln uçak... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T04:35+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın toparlanmasının 25 yıl süreceğini savundu. Trump, İran'da 'rejim değişikliği' yaşandığını iddia ederek Abraham Lincoln uçak gemisini İran'a gönderdiğinde 'teslim olacaklarını' söyledi̇. Ayrıca sırada Küba'nın olacağı söylemlerini yineleyerek, 2 hafta içinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın toparlanmasının 25 yıl süreceğini savundu. Trump, İran'da 'rejim değişikliği' yaşandığını iddia ederek Abraham Lincoln uçak gemisini İran'a gönderdiğinde 'teslim olacaklarını' söyledi̇. Ayrıca sırada Küba'nın olacağı söylemlerini yineleyerek, 2 hafta içinde Çin'i ziyaret edeceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne İran’la aktif çatışmaların sona erdiğini bildiren mektup göndermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Trump, İran'ın söz konusu savaşın ardından toparlanmasının 25 yıl alacağını iddia etti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran'ın savaştan sonra toparlanması 25 yıl sürecek. İran artık hava savunma ve radar sistemlerinden yoksun ve askeri yetenekleri tamamen felç olmuş durumda
'Gerçek bir rejim değişikliğiydi'
Ayrıca Trump, İran'da bulunan bazı liderlerin öldürülmesine atıf yaparak, ölen liderlerle İran'da bir 'rejim değişikliği' gerçekleştiğini savundu:
İran'da yaşananlar, liderliğin en üst iki kademesinin ortadan kalkmasının ardından gerçekleşen gerçek bir rejim değişikliğiydi.
'Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdiğimde teslim olacaklar'
Açıklamasında ABD'nin İran'dan 'erken' ayrılmayacağını ifade eden Trump, Abraham Lincoln uçak gemisini İran'a gönderdiğinde 'teslim olacaklarını' söyledi̇:
İran'dan erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz. İran'a Abraham Lincoln uçak gemisini gönderdiğimde teslim olacaklar.
'İran'la işimiz bittikten sonra Küba'yla da ilgileneceğiz'
Trump, daha önceki söylemlerini yineleyerek İran'ın ardından sırada Küba'nın olduğunu ve 'İran'dan dönen uçak gemisini gören Küba'nın teslim olması gerektiğini' ifade etti:
İran'la işimiz bittikten sonra Küba'yla da ilgileneceğiz. Küba, İran'dan dönen devasa uçak gemimizi görür görmez teslim olmalı.
'İki hafta içinde Çin'e çok önemli bir gezi yapacağım'
Son olarak Trump, 30 Ekim'de yapılması planlanan ve daha sonra iptal edilen Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesiyle ilgili olarak, "İki hafta içinde Çin'e çok önemli bir gezi yapacağım" ifadelerini kullandı.