https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/trump-iranla-catisma-sona-erdi-1105435230.html

Trump: İran’la çatışma sona erdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’ye gönderdiği mektupla İran’la aktif çatışmaların sona erdiğini ve 7 Nisan 2026'dan bu yana uygulanan ateşkesin başarıyla... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

dünya

donald trump

kongre

mektup

i̇ran

askeri operasyon

ateşkes

abd

tahran

abd silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2694c5eb68a14173a41638785828e6f4.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunduğu mektupta, 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonların fiilen durdurulduğunu açıkladı. Trump, 7 Nisan 2026'da iki haftalık bir ateşkes emri verdiğini ve bu kararın o tarihten bu yana başarıyla uygulandığını vurguladı.Mektupta, “7 Nisan 2026’dan itibaren ABD Silahlı Kuvvetleri ile İran arasında hiçbir ateş açma vakası kaydedilmedi” denilerek durumun netliği vurgulandı.Trump, ABD ordusunun Tahran’dan gelebilecek olası tehditleri caydırmak amacıyla bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, ancak 28 Şubat’ta başlayan aktif çatışmaların sona erdiğini ifade etti. Bu çerçevede, Kongre’nin askeri operasyonların devamına ilişkin onayının artık fiilen gereksiz hale geldiği değerlendiriliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

