Trump: İran’la çatışma sona erdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği mektupla İran'la aktif çatışmaların sona erdiğini ve 7 Nisan 2026'dan bu yana uygulanan ateşkesin başarıyla... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T23:15+0300
Trump: İran’la çatışma sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’ye gönderdiği mektupla İran’la aktif çatışmaların sona erdiğini ve 7 Nisan 2026'dan bu yana uygulanan ateşkesin başarıyla devam ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye sunduğu mektupta, 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonların fiilen durdurulduğunu açıkladı. Trump, 7 Nisan 2026'da iki haftalık bir ateşkes emri verdiğini ve bu kararın o tarihten bu yana başarıyla uygulandığını vurguladı.
Mektupta, “7 Nisan 2026’dan itibaren ABD Silahlı Kuvvetleri ile İran arasında hiçbir ateş açma vakası kaydedilmedi” denilerek durumun netliği vurgulandı.
Trump, ABD ordusunun Tahran’dan gelebilecek olası tehditleri caydırmak amacıyla bölgedeki varlığını sürdürdüğünü, ancak 28 Şubat’ta başlayan aktif çatışmaların sona erdiğini ifade etti. Bu çerçevede, Kongre’nin askeri operasyonların devamına ilişkin onayının artık fiilen gereksiz hale geldiği değerlendiriliyor.