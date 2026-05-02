- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Sessiz tehdit büyüyor: 'Beyin yiyen amip' dahil tehlikeli mikroorganizmalar dünya geneline yayılıyor
Bilim insanları, serbest yaşayan amiplerin küresel ölçekte yayılmaya başladığı uyarısında bulundu. Özellikle, burundan beyne ulaşan ve ölümcül seyreden... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
bilim, beyin yiyen amip, mikroorganizma
16:35 02.05.2026
Bilim insanları, serbest yaşayan amiplerin küresel ölçekte yayılmaya başladığı uyarısında bulundu. Özellikle, burundan beyne ulaşan ve ölümcül seyreden enfeksiyona yol açan Naegleria fowleri gibi türler hakkında dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.
Bilim insanları, çoğu kişinin farkında bile olmadığı mikroskobik bir tehlikeye dikkat çekiyor. Yeni araştırmalara göre “serbest yaşayan amipler” küresel ölçekte yayılıyor ve halk sağlığı açısından giderek daha büyük risk oluşturuyor.
Toprakta, tatlı sularda ve insan yapımı su sistemlerinde doğal olarak bulunan bu tek hücreli organizmaların çoğu zararsız olsa da, bazı türler ciddi ve ölümcül enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bunların en bilinen örneklerinden biri olan Naegleria fowleri, burundan girerek beyne ulaşabiliyor ve neredeyse her zaman ölümcül seyreden enfeksiyonlara yol açıyor.

Bu mikroorganizmalar neden yayılıyor?

Araştırmacılar, bu mikroorganizmaların yayılmasının arkasında üç temel neden olduğunu belirtiyor: artan küresel sıcaklıklar, eskiyen su altyapıları ve yetersiz kontrol sistemleri. Özellikle sıcaklık artışı, bu canlıların daha önce görülmedikleri bölgelere yayılmasını kolaylaştırıyor.
Bilim insanlarına göre en büyük risklerden biri, bu amiplerin zorlu koşullara karşı yüksek dayanıklılık göstermesi. Yüksek sıcaklıklara, klor gibi güçlü dezenfektanlara ve su dağıtım sistemlerine karşı dirençli olabilmeleri, onları kontrol etmeyi zorlaştırıyor.
Ayrıca bu organizmalar yalnızca kendileriyle değil, başka patojenlerle birlikte de risk oluşturduğu belirtildi. Araştırmalara göre amipler, bakteri ve virüsler için bir “koruyucu ortam” görevi görebiliyor. Bu durum, zararlı mikroorganizmaların su sistemlerinde daha uzun süre hayatta kalmasına ve yayılmasına neden olabiliyor.
Uzmanlar, bu etkinin “Truva atı” mekanizması olarak adlandırıldığını ve antibiyotik direncini artırma potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Bilim insanları, artan risk karşısında daha güçlü izleme sistemleri kurulması, hızlı tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve su arıtma teknolojilerinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
