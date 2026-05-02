Sputnik Türkiye, 2026-05-02
DSÖ’den tarihi karar: Bebekler için ilk sıtma ilacı onaylandı
Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerde kullanılmak üzere geliştirilen ilk sıtma ilacına onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bebekler için özel olarak geliştirilen ilk sıtma ilacı için ön yeterlilik onayı verdi. İlacın dünya genelinde yaygın kullanımının önünü açıldıSıtma, özellikle Afrika’da çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri. 2024 yılında yaklaşık 610 bin kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiği, bu ölümlerin büyük bölümünü ise 5 yaş altı çocukların oluşturuyor. Uzmanlara göre, altı aydan küçük bebeklerin yüzde 18’ine kadarının sıtma enfeksiyonuna yakalanabildiği bölgeler bulunmakta.Ancak bugüne kadar bu yaş grubuna uygun güvenli bir tedavi seçeneği bulunmuyordu. Bebekler genellikle daha büyük çocuklar için geliştirilen ilaçlarla tedavi ediliyor, bu da doz hataları ve yan etki riskini artırıyordu.Yeni geliştirilen ilaç, 2 kilogram ağırlığındaki bebeklerde bile kullanılabiliyor. İlacın sıvılarda, hatta anne sütünde çözünebilen kiraz aromalı tablet formunda olduğu belirtiliyor.'Küresel sağlıkta dönüm noktası'DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gelişmeyi “yüzyıllardır çocukların hayatını tehdit eden sıtmaya karşı hikâyenin değişmeye başladığı bir an” olarak değerlendirdi.İlacın içeriğinde iki sıtma ilacı olan artemeter ve lumefantrin bulunuyor.Uzmanlar, uzun yıllar boyunca bebeklerin anneden geçen bağışıklık nedeniyle sıtmaya yakalanmadığı yönündeki yaygın inanışın artık geçerliliğini yitirdiğini vurguluyor. Yeni ilaç, bu alandaki önemli bir tedavi boşluğunu doldurmayı hedefliyor.İlaç halihazırda Gana’da kullanılmaya başlandı. Sağlık yetkilileri, yeni tedavinin yaygınlaşmasıyla özellikle Sahra altı Afrika’da sıtma kaynaklı bebek ölümlerinin azaltılabileceğini belirtiyor.
