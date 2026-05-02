Mourinho, Real Madrid iddialarına yanıt verdi: 'Bunu açıkça söyleyebilirim'

Sputnik Türkiye

İspanya basını Jose Mourinho’nun Real Madrid’de Alvaro Arbeloa’nın yerine geçebileceğini ve Arbeloa’nın görevden ayrılabileceğini iddia etmişti. Ancak... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T00:01+0300

Real Madrid’in teknik direktörlük planlarıyla ilgili iddialar gündeme gelirken, Jose Mourinho ismi İspanya basınında öne çıkmıştı.Haberde, kulüp başkanı Florentino Perez’in Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği belirtildi.İddialara yanıt veren Mourinho, “Real Madrid’den benimle iletişime geçen kimse olmadı. Bunu açıkça söyleyebilirim. Benfica'yla bir yıl daha sözleşmem var, durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/baskan-devreye-girdi-jose-mourinho-geri-donebilir-1105346831.html

