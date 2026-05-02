https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/mourinho-real-madrid-iddialarina-yanit-verdi-bunu-acikca-soyleyebilirim-1105435639.html
Mourinho, Real Madrid iddialarına yanıt verdi: 'Bunu açıkça söyleyebilirim'
Sputnik Türkiye
İspanya basını Jose Mourinho'nun Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın yerine geçebileceğini ve Arbeloa'nın görevden ayrılabileceğini iddia etmişti. Ancak... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T00:01+0300
spor
jose mourinho
real madrid
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
benfica futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100373887_0:42:599:379_1920x0_80_0_0_c2b960b21ede423a0d138c10112c59b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR

Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İspanya basını Jose Mourinho’nun Real Madrid’de Alvaro Arbeloa’nın yerine geçebileceğini ve Arbeloa’nın görevden ayrılabileceğini iddia etmişti. Ancak Mourinho, çıkan haberleri net bir dille yalanladı.
Real Madrid’in teknik direktörlük planlarıyla ilgili iddialar gündeme gelirken, Jose Mourinho ismi İspanya basınında öne çıkmıştı.
Haberde, kulüp başkanı Florentino Perez’in Benfica’yı çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği belirtildi.
İddialara yanıt veren Mourinho, “Real Madrid’den benimle iletişime geçen kimse olmadı. Bunu açıkça söyleyebilirim. Benfica'yla bir yıl daha sözleşmem var, durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.