https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/baskan-devreye-girdi-jose-mourinho-geri-donebilir-1105346831.html
Başkan devreye girdi: Jose Mourinho geri dönebilir
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğü için Florentino Perez’in desteğiyle en güçlü aday olarak öne çıktı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T20:34+0300
spor
jose mourinho
real madrid
benfica futbol takımı
maç
maç yayını
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
teknik direktör
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092844895_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8309944aefa8ca61dfeb5e7d9eef0e35.jpg
Real Madrid'de Alvaro Arbeloa’nın görevden ayrılması beklenirken, daha önce takımı çalıştıran Jose Mourinho’nun yeniden göreve gelebileceği iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hâlihazırda Benfica’nın başında bulunan Mourinho’nun sözleşmesinde, kulüpten ayrılmasını mümkün kılan bir madde olduğu ve bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.Daha önce Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps ve Unai Emery gibi isimler gündeme gelse de, kulüp içinde ortak bir görüş oluşmadığı kaydedildi.Haberde, kulüp başkanı Florentino Perez’in teknik direktör seçiminde belirleyici olacağı ve Mourinho'yla yeniden çalışılmasını en çok isteyen isim olduğu vurgulandı. Ancak kulüp içinde bu fikre karşı çıkanların da bulunduğu aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092844895_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_6de77a48f14debc97f2813b53c325053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
