Başkan devreye girdi: Jose Mourinho geri dönebilir

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğü için Florentino Perez'in desteğiyle en güçlü aday olarak öne çıktı.

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa’nın görevden ayrılması beklenirken, daha önce takımı çalıştıran Jose Mourinho’nun yeniden göreve gelebileceği iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, hâlihazırda Benfica’nın başında bulunan Mourinho’nun sözleşmesinde, kulüpten ayrılmasını mümkün kılan bir madde olduğu ve bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.Daha önce Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps ve Unai Emery gibi isimler gündeme gelse de, kulüp içinde ortak bir görüş oluşmadığı kaydedildi.Haberde, kulüp başkanı Florentino Perez’in teknik direktör seçiminde belirleyici olacağı ve Mourinho'yla yeniden çalışılmasını en çok isteyen isim olduğu vurgulandı. Ancak kulüp içinde bu fikre karşı çıkanların da bulunduğu aktarıldı.

