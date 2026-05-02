Marmaray'da yeni dönem: Yarın başlıyor, haftanın 7 gününe yayılacak
Marmaray’da ulaşımı rahatlatacak yeni düzenleme yarın devreye giriyor. Daha önce yalnızca hafta sonu geceleri uygulanan ek seferler artık haftanın her gününe... 02.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-02T09:54+0300
türki̇ye
marmaray
i̇stanbul
ankara
yüksek hızlı tren (yht)
Marmaray’da ulaşımı rahatlatacak yeni düzenleme yarın devreye giriyor. Daha önce yalnızca hafta sonu geceleri uygulanan ek seferler artık haftanın her gününe yayılacak. Yeni sistemle YHT yolcularının aktarma sorunu çözülecek, şehir içi ve şehirler arası ulaşım entegrasyonu güçlenecek.
İstanbul’un en önemli ulaşım hatlarından biri olan Marmaray, yeni bir döneme giriyor.
Marmaray seferleri kapsamında yapılan düzenlemeyle, daha önce sadece cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler artık haftanın tüm günlerinde hizmet verecek.
Gece seferleri haftanın tamamına yayılıyor
Alınan karara göre, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla ek seferler genişletildi.
Resmi açıklamalara göre, gece seferleri artık yalnızca hafta sonu değil, haftanın yedi günü uygulanacak.
Yeni düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı aktarma sorununu ortadan kaldırmak.
Ankara’dan saat 19.50’de hareket eden ve 23.58’de Söğütlüçeşme’ye ulaşan yolcular, bu uygulama sayesinde bekleme yapmadan doğrudan Marmaray hattına geçiş yapabilecek.
Artan yolcu talebi ve gece saatlerindeki ulaşım ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen uygulama, 3 Mayıs 2026 itibarıyla kalıcı olarak yürürlüğe girecek.