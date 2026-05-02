Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor: Bakan Tekin açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası okul güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin 2026-2027 eğitim yılında hayata geçirileceğini... 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T09:40+0300

türki̇ye

güvenlik

okul

yusuf tekin

kahramanmaraş

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından alınan önlemlere yenilerinin ekleneceğini belirten Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında yeni tedbirlerin devreye alınacağını duyurdu.Okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesine ilişkin konuşan Yusuf Tekin, bu uygulamanın kalıcı olmadığını vurguladı.Tekin, "Kalıcı bir çözüm değil." diyerek mevcut uygulamanın geçici bir önlem olduğunu ifade etti.Özel eğitimli polis önerisiBakan Tekin, okullarda görev yapacak güvenlik personeline ilişkin dikkat çeken bir öneri sundu."Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." ifadelerini kullanan Tekin, bu alanda özel eğitimli bir kadro oluşturulması gerektiğini belirtti.Zorunlu eğitim süresi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tekin, konunun tartışmaya açık olduğunu söyledi."İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım?" diyen Tekin, eğitim yaşının uluslararası kriterler çerçevesinde yeniden ele alınabileceğini ifade etti.Ara tatil kalkacak mı?Ara tatil uygulamasına ilişkin de konuşan Tekin, sistemde değişiklik yapılabileceğini belirtti."O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak" ifadelerini kullanan Bakan Tekin, bu sürenin yaz tatiline kaydırılabileceğini söyledi.

