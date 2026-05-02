Batı medyası: Almanya, kaynak yetersizliğine rağmen olası bir savaşa hazırlanıyor

ABD medyasının haberine göre, Alman Silahlı Kuvvetleri bütçesindeki kaynak yetersizliğine rağmen ülkedeki sivil altyapıyı olası bir askeri senaryoya hazırlamak için çalışmalar yürütülüyor.

2026-05-02T16:55+0300

Haberde, “Almanya'nın Baltık kıyısındaki Bremerhaven'de, araç taşımacılığında uzmanlaşmış Avrupa'nın en büyük limanı 1.35 milyar euroluk bir modernizasyon çalışmasından geçiyor. Devlet bütçesinden finanse edilen bu yatırım, yükleme platformlarını güçlendirerek, örneğin 60 tonluk Leopard tankı gibi askeri teçhizatın gelecekteki cephe hatlarına taşınmasını sağlamayı amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.Bu projenin Almanya'nın olası bir savaşa yönelik büyük ölçekli hazırlıklarının bir parçası olduğu vurgulanan haberde, Avrupa'da bir askeri çatışma durumunda Almanya'nın konumu ve sanayisi nedeniyle stratejik açıdan önemli bir pozisyonda olacağı ifade edildi.Ancak ordunun projeyi kendi başına finanse edecek kaynakları olmadığına dikkat çekilen haberde, bu nedenle Alman yetkililerin yardım için özel sektöre yöneldiği, bununla birlikte şirketlerle etkileşimin, karmaşık süreçler ve taraflar arasında doğrudan temas eksikliği nedeniyle yavaş ilerlediği kaydedildi.Almanya Nisan ayında tarihinde ilk kez resmi olarak bir askeri strateji kabul etti. Stratejide, 2039 yılına kadar Avrupa'nın en güçlü ordusunun oluşturulması hedefleniyor. Belgede, Rusya ‘ana tehdit’ olarak tanımlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya'nın askeri konseptinin Avrupa'nın Rusya ile olan çatışmasının bir özü olduğuna dikkat çekerek, “Önemli olan, tarihte birkaç kez düştüğü duruma tekrar düşmemesi” ifadelerini kullanmıştı.

