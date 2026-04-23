Kremlin’den Almanya’nın askeri stratejisine tepki: ‘Önemli olan eski hataların tekrarlanmaması’
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurma planlarını duyuran Almanya'nın tarihte birkaç kez düştüğü duruma geri dönmemesi uyarısında bulundu. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Almanya’nın resmen kabul ettiği askeri stratejisini değerlendirdi.Peskov, Almanya’nın savaş sonrası tarihinde ilk kez askeri strateji kabul ederek nereye doğru gittiği sorusuna, “Önemli olan, tarihte birkaç kez düştüğü duruma tekrar düşmemesi. Asıl önemli olan bu” dedi.Almanya tarihinde ilk kez resmi olarak bir askeri strateji kabul etti. Stratejide, 2039 yılına kadar Avrupa'nın en güçlü ordusunun oluşturulması hedefleniyor. Belgede, Rusya ‘ana tehdit’ olarak tanımlanıyor.
11:39 23.04.2026 (güncellendi: 11:43 23.04.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Almanya’nın resmen kabul ettiği askeri stratejisini değerlendirdi.
Peskov, Almanya’nın savaş sonrası tarihinde ilk kez askeri strateji kabul ederek nereye doğru gittiği sorusuna, “Önemli olan, tarihte birkaç kez düştüğü duruma tekrar düşmemesi. Asıl önemli olan bu” dedi.
Almanya tarihinde ilk kez resmi olarak bir askeri strateji kabul etti. Stratejide, 2039 yılına kadar Avrupa'nın en güçlü ordusunun oluşturulması hedefleniyor. Belgede, Rusya ‘ana tehdit’ olarak tanımlanıyor.