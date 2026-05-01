Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/trumpin-yemegindeki-saldirganin-yeni-goruntuleri-saniyeler-icinde-guvenligi-asmis-1105420607.html
Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
Sputnik Türkiye
Trump'a yönelik Beyaz Saray yemeğinde silahlı saldırı gerçekleştiren Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve saniyeler içinde güvenlik barikatını aştığı... 01.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-01T12:29+0300
2026-05-01T12:29+0300
dünya
cole thomas allen
jeanine pirro
gizli servis
beyaz saray muhabirleri derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105420775_0:252:2560:1692_1920x0_80_0_0_61b82052328069703c3bc1ce21eb5b79.png
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı. Paylaşım Vaşhington Bölge Savcısı Jeanine Pirro'dan geldi. Pirro videoyla birlikte şu açıklamayı yaptı:31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanıyor.Saldırgan, yüksek profilli basın galasının düzenlendiği bodrum katındaki balo salonunun bir üst katındaki terasta koşarken yarı otomatik bir tabanca, bir pompalı tüfek ve üç bıçak taşıdığı iddiasıyla suçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/trumpa-suikast-girisiminde-bulunmustu-cole-tomas-allen-saldiri-oncesi-selfie-cekmis-1105376693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105420775_0:12:2560:1932_1920x0_80_0_0_b266403bf669311957ae4fc26ec9f3ff.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış

Abone ol
Trump'a yönelik Beyaz Saray yemeğinde silahlı saldırı gerçekleştiren Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve saniyeler içinde güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Allen, 4 saniyelik bir zaman diliminde güvenlik duvarını aşıyor.
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı.
Paylaşım Vaşhington Bölge Savcısı Jeanine Pirro'dan geldi. Pirro videoyla birlikte şu açıklamayı yaptı:
"Bugün, Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'nde Başkan'ı suikast girişiminde bulunurken ABD Gizli Servis memurunu vuran Cole Allen'ı gösteren, halihazırda ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan videoyu yayınlıyoruz. Ateş açma olayının dost ateşi sonucu olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Video ayrıca, saldırının bir gün öncesinde Hilton Oteli'nde keşif yapan Allen'ı da göstermektedir"

31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanıyor.
Saldırgan, yüksek profilli basın galasının düzenlendiği bodrum katındaki balo salonunun bir üst katındaki terasta koşarken yarı otomatik bir tabanca, bir pompalı tüfek ve üç bıçak taşıdığı iddiasıyla suçlanıyor.
Cole Tomas Allen’ın selfiesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
DÜNYA
Trump’a suikast girişiminde bulunmuştu: Cole Tomas Allen, saldırı öncesi selfie çekmiş
29 Nisan, 19:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала