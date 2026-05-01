Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış

Trump'a yönelik Beyaz Saray yemeğinde silahlı saldırı gerçekleştiren Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve saniyeler içinde güvenlik barikatını aştığı...

2026-05-01T12:29+0300

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı. Paylaşım Vaşhington Bölge Savcısı Jeanine Pirro'dan geldi. Pirro videoyla birlikte şu açıklamayı yaptı:31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanıyor.Saldırgan, yüksek profilli basın galasının düzenlendiği bodrum katındaki balo salonunun bir üst katındaki terasta koşarken yarı otomatik bir tabanca, bir pompalı tüfek ve üç bıçak taşıdığı iddiasıyla suçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/trumpa-suikast-girisiminde-bulunmustu-cole-tomas-allen-saldiri-oncesi-selfie-cekmis-1105376693.html

