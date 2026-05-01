Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
© Fotoğraf : Washington DC AttorneyTrump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
Trump'a yönelik Beyaz Saray yemeğinde silahlı saldırı gerçekleştiren Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve saniyeler içinde güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Allen, 4 saniyelik bir zaman diliminde güvenlik duvarını aşıyor.
ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in de bulunduğu Washington Hilton'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın otelde gezindiği ve güvenlik barikatını aştığı anların yeni görüntüleri paylaşıldı.
🔴Saldırgan Allen'ın otel içinde gezindiği ve güvenliği aştığı anlar kameraya yansıdı
Paylaşım Vaşhington Bölge Savcısı Jeanine Pirro'dan geldi. Pirro videoyla birlikte şu açıklamayı yaptı:
© Fotoğraf : Washington DC AttorneyTrump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
© Fotoğraf : Washington DC Attorney
"Bugün, Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği'nde Başkan'ı suikast girişiminde bulunurken ABD Gizli Servis memurunu vuran Cole Allen'ı gösteren, halihazırda ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan videoyu yayınlıyoruz. Ateş açma olayının dost ateşi sonucu olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Video ayrıca, saldırının bir gün öncesinde Hilton Oteli'nde keşif yapan Allen'ı da göstermektedir"
31 yaşındaki Cole Tomas Allen, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanıyor.
© Fotoğraf : Washington DC AttorneyTrump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
Trump'ın yemeğindeki saldırganın yeni görüntüleri: Saniyeler içinde güvenliği aşmış
© Fotoğraf : Washington DC Attorney
Saldırgan, yüksek profilli basın galasının düzenlendiği bodrum katındaki balo salonunun bir üst katındaki terasta koşarken yarı otomatik bir tabanca, bir pompalı tüfek ve üç bıçak taşıdığı iddiasıyla suçlanıyor.