Trump’a suikast girişiminde bulunmuştu: Cole Tomas Allen, saldırı öncesi selfie çekmiş

Trump’a suikast girişiminde bulunmuştu: Cole Tomas Allen, saldırı öncesi selfie çekmiş

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan Cole Tomas Allen'ın saldırı öncesi otel odasında selfie çektği ortaya çıktı. Fotoğrafta Allen’ın deri... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T19:02+0300

2026-04-29T19:02+0300

2026-04-29T19:02+0300

Federal savcılar, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Cole Tomas Allen’ın otel odasında çektiği bir selfiesini kamuoyuyla paylaştı. Şüphelinin, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin güvenlik noktasına tüfekle saldırmadan dakikalar önce bu fotoğrafı çektiği öne sürüldü. Savcılara göre Allen, saat 20.03’te çektiği fotoğrafta siyah gömlek, siyah pantolon ve pantolonunun içine sokulmuş kırmızı kravat giyiyordu. Üzerinde ayrıca mühimmat dolu küçük bir deri çanta, omuz kılıfı, kınlı bıçak, pense ve tel kesici bulunduğu belirtildi.Yetkililer, Allen’ın selfie sonrası saat 20.13’te Trump’ın programını tekrar kontrol ettiğini, 20.27’de Donald Trump’ın etkinliğe gelişini canlı yayından izlediğini ve 20.30’da aile ve arkadaşlarına bir itiraf e-postası gönderdiğini açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, cole thomas allen, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı, beyaz saray