Trump’a suikast girişiminde bulunmuştu: Cole Tomas Allen, saldırı öncesi selfie çekmiş
ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Cole Tomas Allen'ın saldırı öncesi otel odasında selfie çektği ortaya çıktı. Fotoğrafta Allen'ın deri...
2026-04-29T19:02+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abdde-saldiri-girisimi-sonrasi-komplo-teorileri-1105336878.html
Federal savcılar, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Cole Tomas Allen’ın otel odasında çektiği bir selfiesini kamuoyuyla paylaştı.
Şüphelinin, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin güvenlik noktasına tüfekle saldırmadan dakikalar önce bu fotoğrafı çektiği öne sürüldü. Savcılara göre Allen, saat 20.03’te çektiği fotoğrafta siyah gömlek, siyah pantolon ve pantolonunun içine sokulmuş kırmızı kravat giyiyordu. Üzerinde ayrıca mühimmat dolu küçük bir deri çanta, omuz kılıfı, kınlı bıçak, pense ve tel kesici bulunduğu belirtildi.
Yetkililer, Allen’ın selfie sonrası saat 20.13’te Trump’ın programını tekrar kontrol ettiğini, 20.27’de Donald Trump’ın etkinliğe gelişini canlı yayından izlediğini ve 20.30’da aile ve arkadaşlarına bir itiraf e-postası gönderdiğini açıkladı.