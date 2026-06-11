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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iranda-patlama-sesleri-duyuldu-1106412030.html
ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu
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ABD, İran’a yönelik saldırılarına başladı. Ülkenin güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas bölgesinde patlama sesi duyulduğu açıklandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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ortadoğu
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İran medyasında çıkan haberlere göre, ülkenin güney kıyıları bombalanıyor.İran’ın güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.ABD Merkez Komutanlığı'ndan ilk açıklamaCentcom, sosyal medya paylaşımında ''ABD Merkez Komutanlığı güçleri, bugün Başkomutanın talimatıyla İran’daki birden fazla hedefe ek özsavunma saldırıları başlattı. Bu saldırılar, İran’ın haksız ve devam eden saldırgan tutumuna karşılık olarak gerçekleştiriliyor'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hegseth-irana-sert-bir-darbe-vuracagiz-kritik-noktalari-hedef-alacagiz-1106411918.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi

ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu

00:31 11.06.2026 (güncellendi: 00:55 11.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Ayrıntılar geliyor
ABD, İran’a yönelik saldırılarına başladı. Ülkenin güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas bölgesinde patlama sesi duyulduğu açıklandı.
İran medyasında çıkan haberlere göre, ülkenin güney kıyıları bombalanıyor.
İran’ın güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan ilk açıklama

Centcom, sosyal medya paylaşımında ''ABD Merkez Komutanlığı güçleri, bugün Başkomutanın talimatıyla İran’daki birden fazla hedefe ek özsavunma saldırıları başlattı. Bu saldırılar, İran’ın haksız ve devam eden saldırgan tutumuna karşılık olarak gerçekleştiriliyor'' denildi.
Pentagon Şefi Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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