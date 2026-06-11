https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iranda-patlama-sesleri-duyuldu-1106412030.html
ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
ABD, İran’a yönelik saldırılarına başladı. Ülkenin güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas bölgesinde patlama sesi duyulduğu açıklandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T00:31+0300
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İran medyasında çıkan haberlere göre, ülkenin güney kıyıları bombalanıyor.İran’ın güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.ABD Merkez Komutanlığı'ndan ilk açıklamaCentcom, sosyal medya paylaşımında ''ABD Merkez Komutanlığı güçleri, bugün Başkomutanın talimatıyla İran’daki birden fazla hedefe ek özsavunma saldırıları başlattı. Bu saldırılar, İran’ın haksız ve devam eden saldırgan tutumuna karşılık olarak gerçekleştiriliyor'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hegseth-irana-sert-bir-darbe-vuracagiz-kritik-noktalari-hedef-alacagiz-1106411918.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, savaş, savaş bakanlığı, savaş uçağı, savaş gemisi
ABD, İran'ı bombalıyor: Güney kıyılarında patlama sesleri duyuldu
00:31 11.06.2026 (güncellendi: 00:55 11.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD, İran’a yönelik saldırılarına başladı. Ülkenin güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas bölgesinde patlama sesi duyulduğu açıklandı.
İran medyasında çıkan haberlere göre, ülkenin güney kıyıları bombalanıyor.
İran’ın güneyindeki Sirik, Minab ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan ilk açıklama
Centcom, sosyal medya paylaşımında ''ABD Merkez Komutanlığı güçleri, bugün Başkomutanın talimatıyla İran’daki birden fazla hedefe ek özsavunma saldırıları başlattı. Bu saldırılar, İran’ın haksız ve devam eden saldırgan tutumuna karşılık olarak gerçekleştiriliyor'' denildi.