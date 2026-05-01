https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/abdnin-kongre-onaysiz-savas-yasal-suresi-doluyor-hegseth-ateskes-yasal-sureyi-askiya-alir-dedi-1105411503.html

ABD'nin kongre onaysız savaş yasal süresi doluyor: Hegseth ateşkes yasal süreyi 'askıya alır' dedi

Hegseth, Kongre onayı olmadan yürütülen savaşlar için geçerli 60 günlük yasal sürenin ateşkes sırasında durduğunu savunarak, ateşkesin yasal süreyi 'askıya... 01.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-01T03:39+0300

dünya

abd

pete hegseth

i̇ran

abd kongresi

abd silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104650535_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5e96b66c9787d5a9b87bb379f1f3f343.jpg

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Kongresi tarafından yetkilendirilmemiş savaşlar için geçerli olan 60 günlük yasal sürenin ateşkes sırasında 'durakladığını' söyledi.Oturum sırasında bir senatör, başkan tarafından Kongre onayı olmadan başlatılan bir savaşın 60 gün içinde sona erdirilmesi gerektiğini ve Başkanın, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin güvenliği açısından zorunlu askeri gereklilik bulunduğunu yazılı olarak Kongre’ye bildirmesi halinde bu sürenin 30 gün daha uzatılabileceğini belirten Savaş Yetkileri Kararı’na atıfta bulundu.Ardından Hegseth'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran harekatı için Kongre'den onay isteyip istemeyeceğini veya çatışmanın 60 günlük süresine yaklaşırken ABD güçlerini savaştan çekmek için ek 30 güne ihtiyaç duyduğuna dair yasal olarak gerekli sertifikayı gönderip göndermeyeceğini sordu.Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinin Demokrat üyeleri, mevcut yasanın Beyaz Saray'ın ya cuma günü bölgeden asker çekmeye başlamasını ya da iki aydır devam eden savaş için Kongrenin onayını almasını zorunlu kıldığını belirtti.Hegseth ise Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savunarak, “Şu anda bir ateşkes içindeyiz. Bizim anlayışımıza göre bu, ateşkes sırasında 60 günlük sürenin durduğu ya da askıya alındığı anlamına geliyor” dedi.

Sputnik Türkiye

2026

SON HABERLER

tr_TR

