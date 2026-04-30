Trump: Muhtemelen İspanya ve İtalya'dan da asker çekeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın bitiminden sonra petrol fiyatlarının düşeceğini savunurken, Venezuela saldırısının maliyetinin Venezuela petrolü ile... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin İran ile bir anlaşmaya varmak istediğini belirtirken, İran’ın da müzakereye istekli olduğunu öne sürdü.Trump açıklamasında, “İran son derece inatçı ancak biz bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Onlar da anlaşma konusunda oldukça istekli görünüyor” ifadelerini kullandı.'Savaş bittikten sonra petrol fiyatları önemli ölçüde düşecek'ABD Başkanı, İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasının etkilerine de değinerek, bu durumun Tahran yönetimini ekonomik olarak zorladığını savundu: 'Infantino bunu söylediyse benim için sorun yok'FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun İran’ın Dünya Kupası’na katılacağı açıklamalarına atıfta bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:'Venezuela saldırısının maliyeti karşılandı'Ayrıca Trump, Venezuela’nın petrol üretimini artırmasının ardından gerçekleşen saldırının maliyetinin karşılandığını belirtti:'Muhtemelen İspanya ve İtalya'dan da asker çekeceğim'Trump Almanya hakkında söylediklerine benzer şekilde, İspanya ve İtalya'dan asker çekmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda gazetecilere, şu yanıtı verdi:Son olarak Trump, kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından kurşun geçirmez yelek giyme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

