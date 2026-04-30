https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/rusya-dunyanin-en-guclu-motoruna-sahip-yeni-nesil-soyuz-5-roketini-firlatti-1105409426.html
Rusya, 'dünyanın en güçlü motoruna sahip' yeni nesil Soyuz-5 roketini fırlattı
Sputnik Türkiye
Roskosmos, yeni nesil orta sınıf taşıyıcı roketi Soyuz-5'in ilk deneme uçuşunun Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla tamamlandığını, fırlatmanın... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T23:12+0300
dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
rusya
kazakistan
soyuz
roket
baykonur uzay üssü
roskosmos
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101388233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31f2ee024d9741698880a648861c95ab.png
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), yeni nesil Soyuz-5 roketini Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatarak uzay programında yeni bir sayfa açtı. Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, dünyanın en güçlü sıvı yakıtlı motoruna sahip olduğunu belirttiği roketin, 17 tonluk taşıma kapasitesiyle fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşüreceğini ve rekabette avantaj sağlayacağını söyledi.Bakanov, fırlatmanın 'özel bir önem taşıdığının' altını çizerek, Soyuz-5'in "dünyanın en güçlü sıvı yakıtlı motoruyla" donatıldığını vurguladı. Bakanov, roketin 17 tonluk yük kapasitesi sayesinde alçak dünya yörüngesine yüksek hassasiyetle uydu ve diğer uzay araçlarını taşıyabileceğini ifade etti.Yeni roketin aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük bir avantaj sunması bekleniyor. Bakanov, Soyuz-5'in "yörüngeye çıkarılan her birim yükün maliyetini ciddi ölçüde düşüreceğini" ve bunun da fırlatma ekonomisine olumlu yansıyacağını kaydetti.Soyuz-5, Rusya ile Kazakistan’ın ortak yürüttüğü “Bayterek” projesi kapsamında geliştirildi. Projede Rusya roketi tasarlayıp üretirken, Kazakistan da fırlatma altyapısını modernize etti.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101388233_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3e55fa55ef5f512018478a7a1e8f3d98.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Roskosmos, yeni nesil orta sınıf taşıyıcı roketi Soyuz-5'in ilk deneme uçuşunun Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla tamamlandığını, fırlatmanın planlandığı gibi sorunsuz gerçekleştiğini duyurdu.
