Bilim dünyası 'Hayalet Uyduları' konuşuyor: Uranüs’ün kayıp halkalarının kaynağı ilk kez tespit edildi

Gökbilimciler, on yıllardır süren Uranüs bilmecesini James Webb Uzay Teleskobu’nun keskin gözleriyle aralıyor. Buz devinin en dışındaki mavi ve kızıl... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

Güneş sisteminin en soğuk ve en aykırı gezegeni olan Uranüs, yaklaşık yarım asırdır astronomları şaşırtmaya devam ediyor. 1977 yılında keşfedilen halka sistemi, her geçen gün yeni bir sürprizle gündeme geliyor. James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Hubble ve Keck Gözlemevi verilerini harmanlayan yeni bir çalışma, gezegenin en dış halkaları olan Mu (μ) ve Nu (ν) arasındaki çarpıcı farkı ortaya koydu. Mavi renkli Mu halkası su buzundan oluşurken, kızıl tonlardaki Nu halkası ise kaya parçacıkları ve organik maddelerden meydana geliyor. Bilim insanları, bu iki halkanın neden komşu olmalarına rağmen tamamen farklı genetik kodlara sahip olduğunu çözdüklerini düşünüyor.Buz şelalesi: Mab uydusunun kozmik enkazıAraştırmanın sonuçlarına göre, masmavi parlayan Mu halkası, varlığını halkanın hemen içine gömülmüş olan Mab adlı küçük bir uyduya borçlu. Yalnızca 12 kilometre genişliğindeki bu buz kütlesi, mikrogöktaşlarının amansız bombardımanı altında sürekli olarak dış uzaya buz parçaları fırlatıyor. Uranüs uyduları arasında mütevazı bir yeri olan Mab'ın, aslında çok daha büyük bir uydu olan Miranda'nın kopmuş bir parçası olabileceği tahmin ediliyor. Satürn’ün fışkıran buzlarıyla ünlü E halkasına benzeyen bu yapı, iç enerjiden değil, dış darbelerin etkisiyle beslenen bir buz halkası olarak nitelendiriliyor.Hayalet uyduların peşinde: Kızıl tozun kaynağı ne?Nu halkası ise çok daha esrarengiz bir hikayeye sahip. Tozlu ve kayalık bir yapıya sahip olan bu halka, sürekli olarak uzaya toz sızdırdığı için "yeniden beslenme" ihtiyacı duyuyor. Ancak burada bir sorun var: Görünürde bu tozu sağlayacak bir kaynak yok! Gökbilimciler, Nu halkası içinde henüz keşfedilmemiş, Dünya’dan görülmesi imkansız derecede küçük ve karanlık kayalık uydular bulunduğuna inanıyor. Eğer bu teori doğrulanırsa, bilim tarihinde ilk kez bir halkadaki toz izleri takip edilerek yeni bir gök cismi keşfedilmiş olacak.Uranüs'ün bitmeyen sırları: Bir parlıyor bir sönüyorGüneş sistemi araştırmalarında Voyager 2’den bu yana en detaylı verileri sunan bu çalışma, her şeyi aydınlatmaya yetmedi. Uranüs halkaları içindeki Mu, periyodik olarak parlayıp sönerek bilim insanlarına adeta oyun oynuyor. Kızıl ötesi gözlem yeteneğiyle evrenin en karanlık köşelerini aydınlatan James Webb, buz devinin etrafındaki 13 halkanın sırrını tamamen çözene kadar Uranüs, gökbilimcileri "kendi etrafında döndürmeye" devam edecek gibi görünüyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

