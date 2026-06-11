https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-duyurdu-hurmuz-bogazi-her-turlu-geminin-gecisine-kapatildi-1106412532.html

İran duyurdu: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı

İran duyurdu: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı

Sputnik Türkiye

İran, ABD ile yaşanan sıcak dakikaların ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Buna göre boğazdan her türlü geçişe müdahale edileceği... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T01:53+0300

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2026-06-11T02:06+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

son dakika

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Bölgede en son yaşanan askeri gerilimle ilgili İran tarafından bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın, İran'a yönelik 'kriminal Amerikan saldırganlığı' nedeniyle her türlü gemi geçişine 'tamamen kapatıldığını' duyurdu. 'İki gemiyi vurduk'Hürmüz Boğazı ile ilgili kararın açıklanmasının hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-abdnin-sirik-sehrindeki-su-depolarini-hedef-almasi-savas-sucu-olup-yan-hasar-degildir-1106412337.html

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