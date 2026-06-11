https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-duyurdu-hurmuz-bogazi-her-turlu-geminin-gecisine-kapatildi-1106412532.html
İran duyurdu: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı
İran duyurdu: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı
Sputnik Türkiye
İran, ABD ile yaşanan sıcak dakikaların ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Buna göre boğazdan her türlü geçişe müdahale edileceği... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T01:53+0300
2026-06-11T01:53+0300
2026-06-11T02:06+0300
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ortadoğu
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Bölgede en son yaşanan askeri gerilimle ilgili İran tarafından bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın, İran'a yönelik 'kriminal Amerikan saldırganlığı' nedeniyle her türlü gemi geçişine 'tamamen kapatıldığını' duyurdu. 'İki gemiyi vurduk'Hürmüz Boğazı ile ilgili kararın açıklanmasının hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-abdnin-sirik-sehrindeki-su-depolarini-hedef-almasi-savas-sucu-olup-yan-hasar-degildir-1106412337.html
i̇ran
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, son dakika
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, son dakika
İran duyurdu: Hürmüz Boğazı her türlü geminin geçişine kapatıldı
01:53 11.06.2026 (güncellendi: 02:06 11.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
İran, ABD ile yaşanan sıcak dakikaların ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Buna göre boğazdan her türlü geçişe müdahale edileceği bildirildi.
Bölgede en son yaşanan askeri gerilimle ilgili İran tarafından bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın, İran'a yönelik 'kriminal Amerikan saldırganlığı' nedeniyle her türlü gemi geçişine 'tamamen kapatıldığını' duyurdu.
Hürmüz Boğazı ile ilgili kararın açıklanmasının hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu boğazdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduklarını açıkladı.