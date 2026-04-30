Rus ordusu hızını kesmiyor: İki yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, biri Ukrayna'nın Sumi Bölgesi, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
12:39 30.04.2026 (güncellendi: 12:42 30.04.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, biri Ukrayna’nın Sumi Bölgesi, diğeri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim biriminde daha kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelereilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, aktif ve kararlı eylemler sonucu, Sumi Bölgesi’nin Korçakovkaköyünün kontrolünü eline geçirdi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu güçleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Novoaleksandrovka yerleşim merkezini düşman güçlerden kurtardı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.125 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 18 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji altyapı tesisleri, İHA’ların montajının yapıldığı ve fırlatıldığı yerleri, ayrıca 141 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 571 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.