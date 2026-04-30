Nebenzya: ABD, Fransa ve İngiltere nükleer silahlanma yarışını kışkırtıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin politikalarının küresel güvenlik üzerinde ciddi tehditler... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin eylemlerinin doğrudan nükleer silahlanma yarışını kışkırttığını, Washington’un ise her an tam kapsamlı nükleer denemelere yeniden başlayabileceğini belirtti. Nebenzya, NATO’nun Asya-Pasifik’teki askeri varlığını artırmasının da bölgede blok dışı güvenlik mimarisini baltaladığını vurguladı.Nebenzya, “Nükleer silaha sahip üç Batılı devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşik Krallık’ın eylemleri, doğrudan bir nükleer silahlanma yarışını provoke ediyor” dedi.Rus diplomat, Fransa ve İngiltere’nin nükleer cephaneliklerini artırma niyetlerini “açıkça ilan ettiklerini” anımstarak, “ABD ise anlaşmalardan doğan kısıtlamalardan kurtuldu, deneme yasağını fiilen göz ardı ediyor ve ilk talimatta nükleer potansiyelini genişletmeye, tam kapsamlı nükleer testlere dönmeye hazır olduğunu ifade ediyor” değerlendirmesinde bulundu.Nebenzya, NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki askeri yapılanmasına da değinerek, “NATO ülkelerinin Asya-Pasifik bölgesinde askeri varlığını artırması, bölgede blok dışı bir kolektif güvenlik mimarisi inşa etme perspektiflerini adım adım yok ediyor” ifadesini kullandı.Rus diplomat, böyle bir ortamda Kuzey Kore’nin ulusal güvenlik ve egemenliğini sağlamak için ABD, Japonya ve Güney Kore gibi ‘hasmane tavır sergileyen’ aktörlerin agresif baskısı karşısında kendi yöntemlerini bulmaya mecbur kaldığını kaydetti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD, Fransa ve İngiltere’nin politikalarının küresel güvenlik üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.
