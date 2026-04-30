https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/cinli-uzman-rusya-ve-cin-abdnin-nukleer-risk-aciklamalari-karsisinda-yanilgilarin-farkinda-olmali-1105405243.html
Çinli uzman: Rusya ve Çin, ABD'nin nükleer risk açıklamaları karşısında yanılgıların farkında olmalı
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Qin, Rusya ve Çin'in nükleer riskleri azaltma görüşmelerine katılmaları bağlamında güvenilmez ABD'li politikacıların açıklamalarına dikkat... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T19:06+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103770766_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d747e7abff04030e2eee842d763f65ac.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103770766_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_58c55bda402cde5b10e4ac152c29b31e.jpg
abd, abd, çin, rusya, nükleer, moskova, pekin, yorum, sputnik
Çinli uzman Qin, Rusya ve Çin'in nükleer riskleri azaltma görüşmelerine katılmaları bağlamında güvenilmez ABD'li politikacıların açıklamalarına dikkat etmelerini ve yanıltma girişimlerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.
Çinli askeri uzman Qin An, Sputnik’e demecinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Yoo'nun Rusya ve Çin'in nükleer risklerin azaltılmasını görüşmeye hazır oldukları yönündeki açıklaması hakkında şu yorumu yaptı:
Hem Çin’in hem de Rusya'nın Amerikalı politikacının güvenilmez olduğunu göze alarak hareket etmeli diye belirtmek gerekir. Onun gerek Venezuela Devlet Başkanı’nı kaçırma girişimi, gerekse de İran'ın ruhani liderinin ‘kellesini alma’ çağrısı türünden açıklamaları, sadece mevcut ABD liderliğinin her türlü kısıtlamadan uzak olduğunu bir kez daha teyit ediyor.
Çinli uzman, buna istinaden ABD'nin Rusya ve Çin'in nükleer riskleri azaltma konusunda görüşmeye hazır olduklarına dair coşkulu ifadelerine ilişkin, Moskova ve Pekin'in üç olası yanılgının farkında olması gerektiğine işaret etti:
- Birincisi, Rusya ve Çin'in önceden nükleer risk azaltma isteğinde bulunmadığı yanılgısı.
- İkincisi, ABD'nin kendi adına nükleer riskleri azaltmak istediği düşünülmemeli:
ABD, insanları toplu halde yok etmek için nükleer silah kullanan tek ülkedir ve dünyanın başlıca nükleer tehdit kaynağıdır. Üstelik ABD, Afganistan gibi nükleersiz ülkelerde nükleer silah kullanma girişimlerinde bulundu.
- Üçüncüsü ise Çin'in nükleer kontrol görüşmelerine katılmasına farklı anlam yüklenmemeli:
Rusya ve Çin'in nükleer riskleri azaltma arzusu sabittir, ancak bu, Çin'in ABD-Rusya nükleer kontrol müzakerelerine katılacağı anlamına gelmez. Güvenilmez ABD'li politikacıların açıklamalarına özel dikkat gösterilmeli ve yanıltma girişimlerine izin verilmemeli.