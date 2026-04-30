https://anlatilaninotesi.com.tr/20260430/istanbul-valiliginden-sokak-kopekleri-icin-6-karar-1105408657.html
İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri için 6 karar
Sputnik Türkiye
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4eb82e30ef08f9cfc8a48005d809e88.jpg
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093190151_13:0:661:486_1920x0_80_0_0_19f118257059dcbb1a7a5b42a5f09846.jpg
türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları
22:21 30.04.2026 (güncellendi: 22:26 30.04.2026)
İstanbul’da düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda sahipsiz hayvanlara yönelik 6 önemli karar kamuoyuna açıklandı. İstanbul Valiliği, sokak hayvanları konusunda geri adım atıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından 'Valilikten Sokak Hayvanları Konusunda Geri Adım' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Valilik, iddiaları yalanlayarak İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan 6 kararı şu şekilde paylaştı:
1. Mevzuat çerçevesinde, Belediyeler kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50'sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan Belediyelerin ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.
2. Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak, İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne verileri iletilecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş olan Sahipsiz Hayvan İzleme Cetvellerinin, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5’ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğü'ne gönderilecek.
3. Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla Belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.
4. İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.
5. Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.
6. Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.