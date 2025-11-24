https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/istanbulda-sokak-kopeklerine-besleme-yasagi-veteriner-hekimler-dernegi-uyardi-ac-birakmak-cozum-1101234137.html

İstanbul’da sokak köpeklerine besleme yasağı, Veteriner Hekimler Derneği uyardı: 'Aç bırakmak çözüm değil'

İstanbul’da sokak köpeklerine besleme yasağı, Veteriner Hekimler Derneği uyardı: 'Aç bırakmak çözüm değil'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, halk sağlığı risklerini gerekçe göstererek özellikle sağlık kurumları, okullar, havalimanları, parklar ve yol kenarlarında sahipsiz... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T12:20+0300

2025-11-24T12:20+0300

2025-11-24T12:20+0300

türki̇ye

i̇stanbul valiliği

sokak

sokak köpeği

sokak hayvanları

genelge

beslenme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101234721_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_28ea5b86cdc0f93d9b25473641b20f06.jpg

İstanbul Valiliği, yayımladığı genelgeyle kent genelinde sahipsiz köpeklere kontrolsüz besleme faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. Belediyeler ve kaymakamlıklar başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gönderilen yazıda, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan karar hatırlatıldı.Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın önlenmesi, çevresel kirlilik ile ekolojik denge bozulmalarının engellenmesi, halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi gerektiği bildirildi.Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, genelgenin sokak hayvanlarının yaşam koşullarına olası etkilerini Sputnik Türkiye'ye değerlendirdi.'Hayvanların aç bırakılması çözüm değil'Dr. Gülay Ertürk, genelgenin sahada yaratacağı sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“Hayvanseverlerin tepkisi anlaşılabilir; çünkü ortada besleme yasağından önce çözülmesi gereken bir sistem sorunu vardır. Veteriner Hekimler Derneği olarak, bilimsel, insani ve sürdürülebilir sokak köpeği nüfus yönetimi programının bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik, ediyoruz. Hayvanların aç bırakılması değil, belediyelerin görevi olan bakım-kısırlaştırma sisteminin güçlendirilmesi temel çözümdür.”Ertürk, mevcut yasaya da dikkat çekerek şöyle devam etti:“Yeni Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte; sahipsiz hayvanların sokaklarda sürekli dolaşması değil, toplanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi ve kalıcı, güvenli yaşam alanlarına alınması artık devletin açık görevi haline geldi. Kontrolsüz besleme, parazit, kemirgen ve çevre sağlığı risklerini artırabilir. Ancak aynı kanun, hayvanların aç bırakılmasını, eziyeti ve kötü muameleyi de kesinlikle yasaklıyor. Yani hayvanları aç bırakmak doğru bir uygulama değildir.”Besleme yasağının riskleri artıracağını vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:“Üstelik hayvanların aç bırakılması çözüm değildir. Besleme faaliyetlerinin belirli alanlarda düzenlenmesi mümkündür; fakat uygulamada hayvanların aç bırakılması, strese, saldırganlığa, hastalık yayılımına ve daha büyük risklere yol açar. Bu durum, halk sağlığı açısından da hayvan refahı açısından da sakıncalıdır. Yalnızca beslemeyi yasaklayıp hayvanları sokakta bırakmak, kanunun ruhuna uygun değildir.”'Belirlenmiş noktalarda, düzenli ve hijyenik besleme yapılır'Veteriner Hekimler Derneği’nin yıllardır aynı bilimsel modeli savunduğunu söyleyen Ertürk, sistemin nasıl işlemesi gerektiğini şöyle anlattı:“Büyükşehirlerde popülasyonun azaltılması bilimsel bir nüfus yönetimi programıyla mümkündür. Kısırlaştırıldıktan, aşılanıp işaretlendikten, davranış ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra geldikleri alana geri bırakılması ve orada düzenli takip edilmesidir.”Ertürk, düzenli ve kontrollü besleme noktalarının önemine işaret ederek şöyle devam etti:“Hayvanlar kontrolsüz üremeyi durduracak şekilde kısırlaştırıldıktan sonra, agresif olmayan bireyler kendi bölgelerine bırakılır. Belediye veya gönüllüler tarafından belirlenmiş noktalarda, düzenli ve hijyenik besleme yapılır. Hem çevre kirliliği olmaz hem de hayvanlar sağlıklı kalır. Kontrolsüz beslenmenin çözümü budur.”'Aç ve stresli hayvanların saldırganlığı artar'Sorunlu bireylerin ayrıştırılacağını belirten Ertürk, şu değerlendirmeyi yaptı:“Her hayvan yerinde bırakılmaz. Sorunlu bireyler bakım evine alınır ve güvenli şekilde yönetilir. Aç ve stresli hayvanların saldırganlığı artar. Yerinde bakım, agresif bireylerin ayrıştırıldığı ve kalanların düzenli beslendiği bir sistemdir.”Ekolojik denge açısından da uyarıda bulundu:“Bir bölgeden hayvan toplandığında, o alan boşalır ve yeni hayvanlar gelir. Yerinde bakım bu döngüyü kırar. Ekosistem dengesi için doğru olan budur. Kısırlaştırılmış, sağlıklı, davranış sorunu olmayan hayvanlar bölgede kalınca yeni üreme olmaz.”Son olarak Ertürk, hem toplum hem hayvan refahı açısından dengeli bir çözüm gerektiğini belirtti:“Planlı bir bakım sistemi, hem hayvanseverlerin hem de toplumun hassasiyetlerini dengeler. Yerinde bakım, hayvanların sokaklardan tamamen yok edilmesi değil; sokakları daha güvenli, kontrollü ve sürdürülebilir hâle getiren bilimsel bir yöntemdir.”Tartışmalar yeni yasayla büyümüştüSokak hayvanları düzenlemesi, 30 Temmuz’da TBMM’de kabul edilen ve 2 Ağustos’ta yürürlüğe giren “160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” tartışmalara neden olmuştu. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevlerine götürülecek; rehabilite edilen köpekler ise sahiplendirilinceye kadar bu merkezlerde barındırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/istanbulda-sokak-hayvanlarina-yonelik-yeni-genelge-kontrolsuz-beslemeye-yasak-1101231490.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

i̇stanbul valiliği, sokak, sokak köpeği, sokak hayvanları, genelge, beslenme