FIFA açıkladı: Dünya Kupası için İran kararı
FIFA açıkladı: Dünya Kupası için İran kararı
Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran'ın turnuvaya katılacağını ve maçlarını planlandığı şekilde Amerika Birleşik...
2026-04-30T21:47+0300
2026-04-30T21:47+0300
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentinde açıklamalarda bulundu.Infantino, “Bazıları farklı şeyler söylemek ya da yazmak isteyebilir ama İran’ın 2026 Dünya Kupası’nda yer alacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını burada net şekilde teyit ediyorum” dedi.Turnuva kapsamında İran’ın grup maçlarını Los Angeles ve Seattle’da oynayacağı, 15 Haziran’da Yeni Zelanda, 21 Haziran’da Belçika ve grup aşamasının son maçında Mısır'la karşılaşacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/iran-spor-bakani-milli-takimin-dunya-kupasina-katilip-katilmayacagi-oyuncularin-abddeki-guvenligine-1105183829.html
i̇ran
amerika
i̇ran, amerika, fifa, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
i̇ran, amerika, fifa, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı
FIFA açıkladı: Dünya Kupası için İran kararı
21:47 30.04.2026 (güncellendi: 21:48 30.04.2026)
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran’ın turnuvaya katılacağını ve maçlarını planlandığı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde oynayacağını açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentinde açıklamalarda bulundu.
Infantino, “Bazıları farklı şeyler söylemek ya da yazmak isteyebilir ama İran’ın 2026 Dünya Kupası’nda yer alacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını burada net şekilde teyit ediyorum” dedi.
Turnuva kapsamında İran’ın grup maçlarını Los Angeles ve Seattle’da oynayacağı, 15 Haziran’da Yeni Zelanda, 21 Haziran’da Belçika ve grup aşamasının son maçında Mısır'la karşılaşacağı belirtildi.