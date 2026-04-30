FIFA açıkladı: Dünya Kupası için İran kararı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran’ın turnuvaya katılacağını ve maçlarını planlandığı şekilde Amerika Birleşik... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentinde açıklamalarda bulundu.Infantino, "Bazıları farklı şeyler söylemek ya da yazmak isteyebilir ama İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alacağını ve maçlarını ABD'de oynayacağını burada net şekilde teyit ediyorum" dedi.Turnuva kapsamında İran'ın grup maçlarını Los Angeles ve Seattle'da oynayacağı, 15 Haziran'da Yeni Zelanda, 21 Haziran'da Belçika ve grup aşamasının son maçında Mısır'la karşılaşacağı belirtildi.
21:47 30.04.2026 (güncellendi: 21:48 30.04.2026)
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında İran’ın turnuvaya katılacağını ve maçlarını planlandığı şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde oynayacağını açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentinde açıklamalarda bulundu.
Infantino, “Bazıları farklı şeyler söylemek ya da yazmak isteyebilir ama İran’ın 2026 Dünya Kupası’nda yer alacağını ve maçlarını ABD’de oynayacağını burada net şekilde teyit ediyorum” dedi.
Turnuva kapsamında İran’ın grup maçlarını Los Angeles ve Seattle’da oynayacağı, 15 Haziran’da Yeni Zelanda, 21 Haziran’da Belçika ve grup aşamasının son maçında Mısır'la karşılaşacağı belirtildi.
İran spor bakanı: Milli takımın Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı oyuncuların ABD’deki güvenliğine bağlı
21 Nisan, 17:39
