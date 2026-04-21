İran spor bakanı: Milli takımın Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı oyuncuların ABD’deki güvenliğine bağlı

İran spor bakanı, İran futbol takımının Dünya Kupası'na hazırlandığını ancak turnuvaya katılımıyla ilgili nihai kararın hükümet tarafından verileceğini söyledi. Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası hangi ülkede?

2026-04-21T17:39+0300

İran'ın Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmed Donyamali, "Eğer ABD'deki milli takım oyuncularının güvenliği sağlanırsa, Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.İran-ABD arasındaki ateşkesin durumuyla ilgili belirsizlik sürerken, spor bakanı, “Karar hükümet ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecek” diye ekledi.Maça okul çantalarıyla çıkmışlardıİran Milli Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçında 28 Şubat günü Minab'da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğunun hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmişti.İran Spor Bakanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle bazı ülkelere seyahati kısıtlamasının ardından, hazırlık maçları için Türkiye tercih edilmişti.2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede?2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe ile 19 Temmuz Pazar 2026 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Turnuva, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek ve 39 gün boyunca 48 takım ve 104 maç yer alacak.

