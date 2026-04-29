Putin: Rusya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na tam uyuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) sorumlu bir katılımcısı olarak anlaşmanın... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
23:36 29.04.2026 (güncellendi: 23:42 29.04.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) sorumlu bir katılımcısı olarak anlaşmanın hükümlerine eksiksiz bir şekilde uyduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NPT Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mesajında, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) “metnine ve ruhuna sıkı sıkıya bağlı” olduğunu belirtti. Rusya'nın "sorumlu bir taraf" olduğunu vurgulayan Putin, NPT Gözden Geçirme Konferansı'nın başarılı olmasını umduğunu ve Moskova'nın nükleer enerji alanında uluslararası iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.
Putin'in mesajı, NPT Gözden Geçirme Konferansı'ndaki Rusya heyetinin başkanı, Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Andrey Belousov tarafından okundu.
Putin'in mesajında, “Ülkemiz, NPT’nin sorumlu bir tarafı ve aynı zamanda antlaşmanın depo ülkelerinden biri olarak, bu anlaşmanın hem metnine hem de ruhuna eksiksiz bir şekilde uymaktadır” ifadeleri yer aldı.
Rusya lideri, NPT Gözden Geçirme Konferansının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı BM Sekretaryası’na teşekkür ederek, Moskova’nın toplantıdan somut sonuçlar beklediğini belirtti. Putin, konferansın nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini güçlendirmeye “etkili bir katkı” sunacağına inandığını kaydetti.
Putin, mesajında Rusya’nın nükleer enerji alanındaki rolüne de değinerek, “Rusya, nükleer enerji alanında lider ülkelerden biri olarak, bu alanda yapıcı uluslararası işbirliğini sürdürmeye ve geliştirmeye hazırdır. Bu işbirliğini, antlaşmaya taraf tüm ilgili devletlerle ilerletmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.
