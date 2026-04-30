Ankara'da 1 Mayıs'ta yollar kapanıyor: Başkentte hangi yollar kapalı?

Başkent Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle geniş çaplı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Özellikle Anıtpark... 30.04.2026, Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç duyulması halinde bazı ana arterlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kademeli kapanmaların başlayacağını duyurdu.Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin belirli kesimleri bugün saat 23.00’ten itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Yarın sabah saat 06.00’dan itibaren ise etkinlikler sona erene kadar çok sayıda yol tamamen ulaşıma kapalı olacak. Kapanacak güzergâhlar arasında Anıt Caddesi, GMK Bulvarı’nın belirli bölümleri, Gençlik Caddesi’nin bir kısmı, Dögol Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve bu arterlere bağlanan çok sayıda cadde ile yan yollar yer alıyor. Ayrıca Hipodrom ve İstanbul Caddesi bağlantı varyantları da kapatılacak noktalar arasında bulunuyor.Öte yandan toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi. Etkinlik süresince Ankaray hattında bulunan Anadolu Meydanı durağı hizmet vermeyecek.

