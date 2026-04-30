İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması: 4 ilçede gösteri ve yürüyüş yasak

2026-04-30T14:19+0300

İstanbul Valiliğinden beklenen 1 Mayıs açıklaması geldi.Kutlama programı açıklandıValilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı'nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.4 ilçede yasaklarAlınan tedbirlere değinilen açıklamada, "İstanbul'un 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü 00.01-23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır." denildi.İl genelinde izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceği, bu yönde alınması gereken tüm tedbirlerin ilgili birimlerce alınacağı kaydedilen açıklamada, bu tür provokatif eylem, gösteri ve benzeri yasa dışı faaliyetler konusunda vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.

