2019'dan beri yapılmayan ABD-Venezuela uçuşları Maduro sonrası tekrar başlatıldı
ABD'nin 2019'dan bu yana Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar ve iki ülke arasında 2019 yılından bu yana yapılmayan uçuşlar, ocak ayında Venezula lideri... 30.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-30T17:20+0300
abd, venezuela, uçuş, havalimanı
ABD'nin 2019'dan bu yana Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar ve iki ülke arasında 2019 yılından bu yana yapılmayan uçuşlar, ocak ayında Venezula lideri Madoru'nun ABD'ye kaçırılmasının ardından yaşanan sürecin ardından 7 yıl sonra tekrar başlıyor.
ABD’den Venezuela’ya ilk ticari yolcu uçağının yeniden havalanacağı belirtildi.
S American Airlines tarafından gerçekleştirilecek uçuşun, iki ülke arasındaki hava trafiğinin yeniden başlaması açısından önemli bir adım olduğu aktarıldı.
ABD’nin 2019 yılında Venezuela’ya yönelik uçuş yasağı getirmiş ve bu nedenle seferler tamamen durmuştu. Yetkililer, uçuşların tekrar başlamasına ilişkin gerekçe olarak 'güvenlik koşullarının iyileşmesini' gösterdi.
Ocak 2026'da ise ABD’nin Caracas’ta düzenlediği bir operasyonla Nicolas Maduro, evinden bir ABD operasyonuyla alınıp New York'ta cezaevine konulmuştu.
Trump'ın Rodriguez ve petrol sözleri
ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında İran'a yönelik savaş başladıktan sonra, Tahran'ın yeni dini lideri seçme süreciyle ilgili "Venezuela’da Delcy (Rodriguez) konusunda olduğu gibi atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Birliğin Durumu konuşmasında da Venezuela’yı ‘yeni dostu ve ortağı’ olarak nitelendirmiş ve Maduro operasyonundan bu yana ABD’nin 80 milyon varilden fazla petrol aldığını söylemişti.