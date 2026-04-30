ABD-İran ateşkesinde kritik günler: Taraflar ne diyor?
ABD-İran ateşkesinde kritik günler: Taraflar ne diyor?
İran, Trump’ın ‘teslim olmaya zorlamaya’ çalıştığını söylüyor. Ateşkes için cumartesiye kadar olan süreç ‘kritik’ görülüyor. İşte son durum...
2026-04-30T15:16+0300
2026-04-30T15:16+0300
2026-04-30T15:16+0300
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’la savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin 'telefon üzerinden' yürütüldüğünü söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada ABD-İran görüşmeleriyle ilgili “Önümüzdeki birkaç gün kritik” ifadelerini kullanmıştı.ABD ile İran arasındaki son gelişmeler şöyle: İran’ın Trump’a yanıtıİran’ın başlıca müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran medyasına göre Trump’ın ekonomik baskı uygulayarak ve iç bölünmeleri kullanarak İran’ı 'teslim olmaya zorlamaya' çalıştığını söyledi. Kalibaf ayrıca ülkenin rakiplerinin, 'kuşatma taktikleri' ve 'medya manipülasyonu' olarak tanımladığı yöntemlerle İran’ı içeriden zayıflatmaya çalıştığını ifade etti.Trump’ın sertleşen söylemiBarış görüşmelerindeki çıkmaza bir başka yanıt olarak ABD Başkanı, hafta içinde Truth Social platformunda elinde silah tuttuğu ve pilot gözlüğü taktığı kurgulanmış bir görsel paylaştı ve şu uyarıyı ekledi: 'Artık iyi adam yok.’Hegseth’ten Kongre üyelerine sert sözlerABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’deki bir oturumda İran’la süren savaşa yönelik muhalefeti sert şekilde eleştirdi. “Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük rakip, Kongre’deki Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin sorumsuz, beceriksiz ve yenilgisi sözleridir” dedi.Hamaney’den yeni açıklamaİran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ise bugün İran medyası tarafından yayınlanan mesajında “Körfezin geleceği Amerikasız bir gelecek olacak” ifadelerini kullandı:
abd, i̇ran, haberler, basra körfezi, donald trump, muhammed bakır kalibaf, mücteba hamaney
ABD-İran ateşkesinde kritik günler: Taraflar ne diyor?
ABD, arabuluculuk sürecine aşina kaynakların Amerikan basınına aktardığına göre cuma gününe kadar gelebilecek İran’ın revize edilmiş barış önerisini beklerken Washington’da tüm gözler Tahran’a çevrilmiş durumda. İran, Trump’ın ‘teslim olmaya zorlamaya’ çalıştığını söylüyor. Ateşkes için cumartesiye kadar olan süreç ‘kritik’ görülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran’la savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin 'telefon üzerinden' yürütüldüğünü söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün yaptığı açıklamada ABD-İran görüşmeleriyle ilgili “Önümüzdeki birkaç gün kritik” ifadelerini kullanmıştı.
ABD ile İran arasındaki son gelişmeler şöyle:
İran’ın başlıca müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran medyasına göre Trump’ın ekonomik baskı uygulayarak ve iç bölünmeleri kullanarak İran’ı 'teslim olmaya zorlamaya' çalıştığını söyledi. Kalibaf ayrıca ülkenin rakiplerinin, 'kuşatma taktikleri' ve 'medya manipülasyonu' olarak tanımladığı yöntemlerle İran’ı içeriden zayıflatmaya çalıştığını ifade etti.
Trump’ın sertleşen söylemi
Barış görüşmelerindeki çıkmaza bir başka yanıt olarak ABD Başkanı, hafta içinde Truth Social platformunda elinde silah tuttuğu ve pilot gözlüğü taktığı kurgulanmış bir görsel paylaştı ve şu uyarıyı ekledi: 'Artık iyi adam yok.’
Hegseth’ten Kongre üyelerine sert sözler
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’deki bir oturumda İran’la süren savaşa yönelik muhalefeti sert şekilde eleştirdi. “Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük rakip, Kongre’deki Demokratların ve bazı Cumhuriyetçilerin sorumsuz, beceriksiz ve yenilgisi sözleridir” dedi.
Hamaney’den yeni açıklama
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ise bugün İran medyası tarafından yayınlanan mesajında “Körfezin geleceği Amerikasız bir gelecek olacak” ifadelerini kullandı:
Bugün, bölgede dünyanın en büyük operasyonunun ve saldırganlığının üzerinden iki ay geçtikten ve Amerika’nın kendi planındaki utanç verici başarısızlığının ardından, Basra Körfezi’nde ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor.
Allah’ın yardımı ve kudretiyle, Basra Körfezi bölgesinin parlak geleceği, Amerikasız bir gelecek olacak, halklarının ilerlemesine, refahına ve huzuruna hizmet edecek.
Amerika'nın kukla üslerinin kendi güvenliklerini bile sağlayacak güç ve kapasiteleri yokken, Amerika'nın bölgedeki bağımlılarına ve Amerika'yı seven insanlara güvenlik sağlayacağına dair herhangi bir umuttan söz etmek mümkün değil.